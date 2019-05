Bei der PGA Championship im Bethpage State Park in New York wird der zweite Majortitel des Jahres im Golf vergeben. Nach dem ersten Tag liegt der Weltranglistendritte Brooks Koepka an der Spitze. Das allein ist keine Überraschung, denn Koepka ist Titelverteidiger und der Platz auf Long Island gilt mit seinen engen Fairways als einer der schwierigsten Kurse weltweit.

Überraschender ist da schon Koepkas Vorsprung, der US-Amerikaner liegt derzeit - die Runde wird erst im Laufe des Abends beendet - mit 63 Schlägen und sieben unter Par mindestens vier Schläge vor der Konkurrenz.

Patrick Smith AFP Brooks Koepka

Koepka ging gemeinsam mit Masters-Sieger Tiger Woods und Francesco Molinari auf seine erste Runde und zeigte seinen Gegner gleich zu Beginn, was an diesem Tag für ihn möglich sein würde. Das Trio startete auf dem zweiten Teil des Kurses und Koepka begann auf der 460 Meter langen Bahn zehn direkt mit einem Birdie. Im weiteren Verlauf blieb er sechs weitere Male einen Schlag unter Par und liegt unangefochten an der Spitze.

Brooks Koepka birdies his final hole to shoot 63 and leads the #PGAChamp by four. pic.twitter.com/HAnDeKEDV7 — PGA Championship (@PGAChampionship) May 16, 2019

Woods zeigte dagegen eine Runde mit vielen Höhen und Tiefen. Der 43-Jährige, der beim Masters in Augusta eines der beeindruckendsten Comebacks der Sportgeschichte mit seinem 15. Majorsieg gekrönt hatte, spielte zwar auch drei Birdies und sogar einen Eagle, Woods leistete sich aber auch drei Bogeys und zwei Doppel-Bogeys. Somit steht er mit 72 Schlägen nur im hinteren Mittelfeld und muss um den Cut bangen. Nur die 70 besten Spieler qualifizieren sich für den dritten und vierten Turniertag am Samstag und Sonntag.