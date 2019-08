Zur Person Florian Kinast

SPIEGEL ONLINE: Brummt der Schädel noch, Philipp Öttl?

Philipp Öttl: Es geht schon wieder. Die Wochen nach meinem Trainingssturz in Barcelona waren heftig. Ich war sehr lichtempfindlich, bin bei bedecktem Himmel mit Sonnenbrille herumgelaufen. Ich konnte keine Bücher lesen, weil mich die Kopfschmerzen so angestrengt haben, dass ich gar nicht mehr verstanden habe, was mir die Texte eigentlich sagen wollten.

SPIEGEL ONLINE: Mitte Juni ist das passiert. Bei Ihnen wurde damals eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Philipp Öttl: Mir kam das zuerst nicht so heftig vor, und ich war überzeugt, beim folgenden Rennen in Assen wieder starten zu können. Dann musste ich das Training aber abbrechen. Wenn du mit 220 Stundenkilometern in die Kurve fährst und dich nicht voll konzentrieren kannst, ist das suboptimal. Jetzt bin ich wieder fit und kann am Sonntag in Brünn mein Comeback feiern. Ich muss aufpassen, nicht gleich wieder auf den Kopf zu fallen. Das wäre nicht so gut.

Cordon Press/ Miguelez Sports/ imago images Philipp Öttl beim Rennen in Barcelona

SPIEGEL ONLINE: Was sagen die Ärzte dazu? Eine zweite Gehirnerschütterung binnen kurzer Zeit könnte aus medizinischer Sicht als "Second Impact Syndrome" verheerende Folgen haben.

Peter Öttl: Natürlich hat kein Arzt nach dem Sturz gesagt, dass er nach ein paar Tagen schon wieder bedenkenlos auf die Maschine steigen kann. Und natürlich würde jeder Arzt sagen, wieder auf den Kopf zu fallen, wäre schlecht. Aber jetzt ist das sieben Wochen her und Philipp fühlt sich fit und traut es sich zu. Das ist eine Gefühlssache. In Assen und am Sachsenring hat er eingesehen, dass es zu früh käme, das war auch vernünftig. Jetzt sollte alles passen.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie den Sturz Ihres Sohnes gesehen?

Peter Öttl: Ja, als Vater erschreckt man bei solchen Bildern natürlich extrem. Das Hinterrad rutschte weg, bekam dann wieder Grip. Dadurch stellte es die Maschine hinten auf und warf den Philipp in hohem Bogen über den Lenker, dann schlug er mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Ein sogenannter Highsider. Das Blöde bei einer Kopfverletzung ist, dass du sie schwer einschätzen kannst. Wenn du dir den Arm brichst, ist das halb so wild. Der wird wieder zusammengeschraubt, und nach zwei Wochen fährst du das nächste Rennen. Mit dem Kopf musst du sehr sensibel umgehen.

SPIEGEL ONLINE: In Ihrer aktiven Zeit sind Sie oft gestürzt und haben zahlreiche Knochenbrüche erlitten. Mal an Unterarm und Schulter, mal an Fuß und Schienbein, dazu kamen Bänderrisse und eben auch Gehirnerschütterungen. Wäre es Ihnen angesichts Ihrer eigenen Erfahrungen nicht lieber gewesen, der Sohn hätte einen anderen Beruf ergriffen?

Peter Öttl: Es war nun mal sein Wunsch. Und natürlich ist er in diese Welt mit hineingewachsen, weil ich auch nach meiner Karriere viel als Testfahrer unterwegs war. Mit vier oder fünf Jahren wollte er seine erste Yamaha Piwi, ein Kindermotorrad mit 50 Kubik und drei PS. So ging das dann weiter. Es hat ihm immer mehr Freude gemacht, er wurde immer erfolgreicher und besser. Hätte ich ihm das verbieten sollen? Es war außerdem schön, dass wir beide die gleiche Leidenschaft teilten.

SPIEGEL ONLINE: War Ihr Vater Ihr Vorbild?

Peter Öttl: Ja, schon. Aber es ging nicht so weit, dass ich von meinem Papa Fan-Poster in meinem Kinderzimmer hängen hatte. Da hing eher Valentino Rossi.

Bruno Mosconi/ AP Peter Öttl (hier im Jahr 1996 beim Grand Prix in Italien, Mugello) gewann in seiner Karriere insgesamt fünf Rennen in der höchsten Motorsportklasse

SPIEGEL ONLINE: Was hat die Mutter zu Ihrem Berufswunsch gesagt?

Philipp Öttl: Gar nicht viel. Ihr war wichtig, dass ich meine Ausbildung mache, deswegen hat sie vor allem die schulischen Dinge organisiert, als ich noch auf der Realschule war. Wenn ich wegen des Sports unterwegs war, habe ich nach dem Training alles nachgearbeitet, was mir meine Freunde und Lehrer an Unterrichtstoff ins Hotel gefaxt haben. Die Schule hat mir da viel Freiraum gegeben, solange die Noten stimmten - und das taten sie.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben sich Ihre Eltern damals eingebracht, Peter Öttl?

Peter Öttl: Meine Eltern hatten vom Motorradfahren keine Ahnung und waren von meinen Plänen in diesem Sport überhaupt nicht begeistert. Irgendwann aber haben sie eingesehen, dass sie es nicht mehr verhindern können. Und dann haben sie mir geholfen. Mein Vater hatte ein großes Talent, viel Geld für mich aufzutreiben, während ich mich in Ruhe um die Maschine und die Technik kümmern konnte. Ich hatte wirklich viel Glück.

SPIEGEL ONLINE: Das sportliche Glück war Ihnen nicht vergönnt, als Sie 1989 im letzten Rennen in der 80ccm-Klasse in Führung und klar auf Kurs WM-Gesamtsieg lagen - bevor Sie in der vorletzten Runde stürzten.

Peter Öttl: Ich rede ungern über Pech. Der Sturz 1989 war ein Fahrfehler, fertig. Ohne das viele Glück zuvor wäre ich nie in die Lage gekommen, überhaupt um einen WM-Titel fahren zu können. Am Ende kann ich sagen: Ich habe den Titel zwar nie geholt, aber trotzdem ein glückliches Leben geführt.

Philipp Öttl: Glück braucht man sicher, vor allem aber den Willen und Ehrgeiz. Dass ich etwa im Mai 2018 in Jerez meinen ersten Sieg in der Moto3-Klasse feiern konnte, war auch kein Glück. An diesem Tag hat einfach alles zusammengepasst.

Theo Karanikos/ ZUMA Wire/ AP Fünf Saisonrennen fuhr Öttl bisher in diesem Jahr, ihm droht das Aus in der Moto2-Klasse

SPIEGEL ONLINE: Danach haben Sie keine weitere Podestplatzierung erreicht und seit Ihrem Wechsel in die Moto2 in diesem Jahr auch noch keinen Punkt geholt. Warum?

Philipp Öttl: Der Unterschied zwischen der Moto3 zur Moto2 ist massiv, viel größer als der von Moto2 zur MotoGP. In der Moto3 gibt es Maschinen mit 250 Kubik, in der Moto2 sind es schon 765. In der MotoGP geht es nur noch auf 1000 Kubik rauf.

Peter Öttl: Am deutlichsten wird das auch im Gewicht. Eine Moto3-Maschine wiegt 83 Kilo, eine Moto2 schon 135, eine MotoGP dagegen nur noch 25 Kilo mehr, rund 160 Kilo.

Philipp Öttl: Natürlich habe ich gehofft, dass das alles schneller geht und ich erfolgreicher bin. Aber ich muss wohl dieses erste Jahr als Lehrjahr ansehen.

Peter Öttl: Der Zeitpunkt des Sturzes war ungünstig. Philipp hatte bis dahin Fortschritte gemacht, dann fiel er drei Rennen aus. Aber gerade in dieser Phase werden die Weichen für die nächste Saison gestellt. Es ist nun schwer, Teams von seinen Qualitäten zu überzeugen, wenn er keine Punkte auf dem Papier hat und gar nicht fahren kann. Es ist möglich, dass er nächste Saison keinen Platz in der Moto2 hat, momentan haben wir zumindest nichts in der Hand.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben in der Moto3 seit 2012 als Team zusammengearbeitet. Nun fährt der Sohn für das Team Red Bull KTM Tech3, während der Vater in der Moto3 den spanischen WM-Zweiten Arón Canet betreut. Tut die berufliche Distanz auch mal gut?

Peter Öttl: Es hat sich nicht so viel geändert. Wir sehen uns ständig, tauschen uns aus, ich bin ja Philipps Manager geblieben. Es ist einerseits etwas leichter geworden, weil ich bei Arón weniger Anspannung spüre. Andererseits fehlen mir diese absoluten Highlights: Als Arón das WM-Rennen in den USA gewann, war das großartig. Aber von den Emotionen her nur ein Zehntel davon, wie ich mich beim Sieg vom Philipp in Jerez fühlte. Ein Sieg meines Sohnes ist das Größte für mich.

SPIEGEL ONLINE: Klingt sehr harmonisch. Ist das immer so in Ihrer Beziehung?

Peter Öttl: Ab einem gewissen Alter wird es zwischen Vater und Sohn schwieriger, vor allem wenn man im Beruf zusammenarbeitet. Ich musste viel lernen, mich stärker zurückzuhalten und ihm nicht mehr wie damals als Kind erzählen, was richtig oder falsch ist. Irgendwann ist der Bub eben erwachsen, dann kann ich ihm sicher noch Tipps geben, wenn er danach fragt. Aber ich darf ihm nichts mehr vorschreiben.