Der frühere französische Rad-Champion Raymond Poulidor lebt nicht mehr. "Poupou", wie er genannt wurde, starb im Alter von 83 Jahren an seinem Wohnort Saint-Léonard-de-Noblat im Südwesten Frankreichs, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Familie berichtete.

Der "ewige Zweite" gehörte zu den populärsten französischen Sportlern, er galt als "der Mann, der nie die Tour de France gewann". Poulidor schaffte es zwar in seiner Karriere achtmal in Paris auf das Treppchen (dreimal Zweiter, fünfmal Dritter), zudem gelangen ihm sieben Etappen-Siege zwischen 1962 und 1974. Er trug aber nie das Gelbe Trikot.

1977 beendete Poulidor, ein guter Zeitfahrer und hervorragender Kletterer, seine Rad-Karriere. "Poupou, wir werden dich nie vergessen", twitterte der Twitter-Account der Tour de France. Er sei bereits im Oktober in ein Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete der Sender "France-Info". Seine Frau sagte, Poulidor habe an Herzproblemen und Erschöpfung gelitten.

Archiv AFP Raymond Poulidor (1976)

Ellenbogenduell mit Anquetil

Während ihm der Triumph bei der Tour verwehrt blieb, feierte Poulidor auf anderen Strecken Erfolge. In den Sechziger und Siebzigerjahren siegte er bei bekannten Radrennen wie Mailand-Sanremo, Paris-Nizza und der Spanien-Rundfahrt. Er beendete seine Laufbahn, nachdem er 1976 im Alter von 40 Jahren Dritter bei der Tour de France geworden war.

Berühmt sind die Bilder seines Ellenbogenduells bei der Rundfahrt 1964: Jacques Anquetil und Poulidor strampelten Schulter an Schulter den Puy de Dome hoch. Poulidor gewann am Ende zwar die Etappe, aber gegen seinen großen Rivalen wieder nicht die Tour.

Poulidor, der am 15. April 1936 geboren wurde, sah seinen speziellen Ruhm mit Humor: Sein Name sei in Frankreich ein geflügelter Begriff, sagte er zu seinem 80. Geburtstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wenn jemand Zweiter wird - beim Boule-Spiel etwa - ist er ein 'Poulidor'", sagte der Rennfahrer.