Reitsport Neue Regeln gegen Alkoholmissbrauch und sexuelle Übergriffe

Im September 2018 hatte der SPIEGEL über mehrere Fälle von Alkoholmissbrauch und sexuellen Übergriffen im Nachwuchsbereich der deutschen Springreiter berichtet. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) kündigte damals an, "durchzugreifen" - nun wurden im Rahmen der Jahrestagungen in Hamburg "mehrere Änderungen in der Satzung und im sportlichen Regelwerk" beschlossen. Das gab der Verband in einer Mitteilung auf seiner Website bekannt.

Ziel der Reform sei es demnach, in Zukunft "sowohl präventiv als auch im Fall eines Verstoßes" entsprechend reagieren zu können. Dabei gehe es neben dem Spitzen- auch um den allgemeinen Turniersport. In der Mitteilung sagte der Vorsitzende der FN-Präsidialkommision, Harald Hohmann, alle Vereine und Pferdebetriebe müssten sichere Orte für Pferdesportler sein und Schutz vor Gewalt und Diskriminierung bieten.

❗️FN beschließt Maßnahmen geg. #Alkoholmissbrauch und sexualisierte Gewalt: "Jeder Verein und jeder Pferdebetrieb muss ein sicherer Ort für Pferdesportler sein, der ihnen #Schutz bietet und sie stark macht gegen jede Form von #Gewalt und #Diskriminierung"➡️https://t.co/j41QLqRuSi pic.twitter.com/A1wPNZwPxm — FN e.V. (@FN_eV) 8. Mai 2019

Konkret bedeuten die Änderungen in der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPÖ), dass der Verband einem Reiter künftig die Jahresturnierlizenz zeitweise oder auch vollständig entziehen kann, "sofern ein Verstoß gegen die sportliche oder faire Haltung und die reiterliche Disziplin vorliegt". Neben Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung fallen darunter auch Straftaten nach dem Tierschutzgesetz.

Außerdem wurden die Teilnahmebedingungen für Turnier verschärft. Bei "stark herabgesetzter Leistungsfähigkeit durch übermäßigen Alkoholkonsum" würden Teilnehmer in Zukunft nicht zugelassen beziehungsweise disqualifizert werden. Der Grenzwert beträgt hierbei 0,5 Promille - es stehe aber jedem Veranstalter frei, die Vorgaben zu verschärfen.