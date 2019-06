Roger Federer hat seinen Siegrekord beim Tennis-Turnier in Halle ausgebaut. Durch das 7:6 (7:1), 6:1 gegen den Belgier David Goffin gewann Federer zum zehnten Mal in Halle. Bei keinem Turnier hat Federer mehr Titel gesammelt und kein anderer Spieler hat in Halle öfter gewonnen als der Schweizer. Seine Generalprobe für Wimbledon ist damit geglückt.

"Ich kann es kaum fassen, dass ich das wirklich geschafft habe", sagte Federer. "Das ist ein Riesenmoment in meiner Karriere." Ein Lob sprach er Verlierer Goffin aus. "Die ersten zehn Spiele war David eigentlich besser", sagte Federer. "Es tut mir fast ein bisschen Leid, dass ich ihm den ersten Satz gestohlen habe."

Goffin gab sich als fairer Verlierer. "Der erste Satz war intensiv. Gegen Roger Federer bekommst du wenig Möglichkeiten, die musst du nutzen", sagte er nach dem Spiel. "Ich gratuliere ihm zum zehnten Titel. Er spielt so gut auf Rasen, eigentlich auf jedem Belag."

Federer und Goffin auf Augenhöhe

Im ersten Satz spielten Federer und Goffin auf Augenhöhe. Der Schweizer musste sogar drei Breakchancen abwehren. Der Rasenspezialist selbst hatte keine einzige Chance, ein Aufschlagspiel seines Gegners zu gewinnen. Und so ging der Satz ins Tie-Break, das Federer aber deutlich 7:1 für sich entschied.

In der Folge schien Goffin den Rhythmus zu verlieren und bekam im zweiten Satz Probleme. Bereits im ersten Spiel holte Federer ein Break, woraufhin Goffin seinen Schläger frustriert auf den Boden vor seiner Bank warf. Der 28-Jährige fand nicht zurück in die Partie, Federer sicherte sich seine Aufschlagspiele und ein weiteres Break. Nach 1:22 Stunden verwertete der Schweizer seinen ersten Matchball.

Im vergangenen Jahr hatte der 37-Jährige im Finale gegen den Kroaten Borna Coric verloren, zuletzt hatte Federer 2017 in Halle gesiegt, damals gegen Alexander Zverev. Bei 17 Turnierteilnahmen in Halle stand Federer 13 Mal im Endspiel. Traditionell ist Halle das Vorbereitungsturnier des Rasenspezialisten für das Grandslam-Turnier in Wimbledon. Das Turnier in London beginnt am 1. Juli.