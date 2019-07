Roger Federer ist wie seine Dauerrivalen Rafael Nadal und Novak Djokovic in das Viertelfinale von Wimbledon eingezogen. Der 37-jährige Schweizer gewann gegen den Italiener Matteo Berrettini 6:1, 6:2, 6:2 und feierte seinen insgesamt 99. Sieg beim Major in London.

Federer, der weiterhin keines seiner 17 Wimbledon-Achtelfinals verloren hat, benötigte am "Manic Monday" mit allen 16 Achtelfinal-Partien der Männer und Frauen nur 73 Minuten für seinen Erfolg gegen Berrettini. In der Runde der letzten Acht trifft Federer auf den Japaner Kei Nishikori.

Ebenfalls in guter Form präsentierte sich der zwölfmalige French-Open-Champion Nadal, der den Portugiesen João Sousa 6:2, 6:2, 6:2 bezwang. Der Spanier brauchte gegen die Nummer 69 der Welt rund eine halbe Stunde länger als Federer. In 1:45 Stunden holte sich Nadal in allen drei Sätzen zwei Breaks und zog sicher ins Viertelfinale ein. Dort trifft die Nummer zwei der Welt auf den US-Amerikaner Sam Querrey.

Und auch Titelverteidiger Djokovic ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Weltranglisten-Erste gewann problemlos gegen den französischen Außenseiter Ugo Humbert 6:3, 6:2, 6:3. Der 15-fache Grand-Slam-Sieger erreichte damit zum elften Mal das Wimbledon-Viertelfinale und zog in dieser Statistik Boris Becker gleich. Nächster Gegner von Djokovic ist am Mittwoch der Belgier David Goffin.

Die Viertelfinals der Männer im Überblick:



Novak Djokovic - David Goffin

Guido Pella - Roberto Bautista Agut

Sam Querrey - Rafael Nadal

Kei Nishikori - Roger Federer

Bei den Frauen sind zwei der drei topplatzierten Spielerinnen hingegen im Achtelfinale gescheitert. Die Drittplatzierte Karolina Pliskova scheiterte im tschechischen Duell an Karolina Muchova, die Weltranglistenerste Ashleigh Barty unterlag überraschend Außenseiterin Alison Riske. Die US-Amerikanerin trifft in der kommenden Runde auf Serena Williams, die sich souverän gegen Carla Suárez Navarro durchsetzte. Simona Halep beendete das Wimbledon-Märchen von Cori Gauff und steht ebenfalls in der Runde der letzten Acht.

Die Viertelfinals der Frauen im Überblick: