Als Roger Federer den Matchball zum 3:6, 6:3, 6:2-Sieg gegen Alexander Zverev verwandelt hatte, tönte aus den Lautsprecherboxen der Plaza de Toros Mexico "Simply the best" von Tina Turner. In der größten Stierkampfarena der Welt in Mexiko-Stadt hatten 42.517 Zuschauer das dritte von insgesamt vier Matches der beiden Kontrahenten in Mittel- und Südamerika besucht.

Das ist ein neuer Weltrekord im Tennis. Zuvor hatten Kim Clijsters und Serena Williams (USA) mit einem Showmatch vor 35.681 Zuschauern in Clijsters belgischer Heimat den Rekord gehalten. Das größte reine Tennisstadion steht in New York. Im Arthur Ashe Stadium werden jährlich die US Open ausgetragen, dort passen 22.547 Zuschauer hinein. Federer hatte im Vorfeld des Spiels in Mexiko angekündigt, im kommenden Februar einen neuen Rekord aufstellen zu wollen. Dann möchte er in Südafrika im Cape Town Stadion vor 55.000 gegen Rafael Nadal antreten.

I will never forget this magical evening in Mexico City with @AlexZverev⁩

42’517 people came,

We broke this record together!

Viva Mexico

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P — Roger Federer (@rogerfederer) November 24, 2019

Ursprünglich waren fünf Spiele zwischen Federer und Zverev geplant, das Match im kolumbianischen Bogota musste allerdings wegen politischer Unruhen ausfallen. Am heutigen Sonntag beschließen das Duo ihre Reise in Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Das erste Match in Santiago de Chile hatte der Schweizer 6:3, 4:6, 6:4 gewonnen, beim Auftritt in Buenos Aires ging Zverev mit einem 7:6, 7:6 als Sieger vom Platz.

REUTERS Der Sombrero durfte nach der Siegerehrung in Mexiko-Stadt nicht fehlen

Der 38 Jahre alte Federer und der 22-jährige Zverev hatten frühzeitig angekündigt, nicht im parallel stattfindenden Davis Cup antreten zu wollen. Die traditionsreiche Veranstaltung wird seit dieser Saison in einem neuen Modus komplett am Ende der Saison ausgespielt. Zverev beanstandete die Länge der Tennis-Saison - und entschied sich für fünf Showmatches gegen Federer. Dafür musste der Deutsche Kritik einstecken. Nach der Trennung von seinem bisherigen Manager Patricio Apey hatte Zverev im vergangenen August bekanntgegeben, fortan von Federers Managementagentur Team8 vermarktet zu werden.

Nadal führt Spanien ins Finale

Im Davis Cup greift Gastgeber Spanien mit Rafael Nadal nach seinem sechsten Titel. Das Team um den 19-maligen Grand-Slam-Champion setzte sich im Halbfinale 2:1 gegen Großbritannien durch, das im Viertelfinale Deutschland aus dem Turnier geworfen hatte. Im Endspiel treffen die Spanier auf Finaldebütant Kanada, der Russland zuvor ebenfalls 2:1 besiegt hatte.

Feliciano Lopez musste sich zum Auftakt Kyle Edmund 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben und erhöhte den Druck auf Nadal. Doch dieser lieferte nervenstark ab, der Weltranglistenerste bezwang Daniel Evans 6:4, 6:0. Im entscheidenden Doppel gewannen Nadal und Lopez 7:6 (7:3), 7:6 (10:8) gegen Jamie Murray und Neal Skupski. Den bislang letzten Davis-Cup-Sieg hatten die Spanier 2011 geholt.

Zuvor hatte Kanada seine erste Finalteilnahme bei einem Davis Cup gefeiert. Vasek Pospisil und Denis Shapovalov sicherten den entscheidenden Punkt durch ein 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) gegen das russische Duo Andrej Rublew und Karen Chatschanow.