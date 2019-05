Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer ist bei seinem Sandplatz-Comeback in Madrid trotz einer starken Vorstellung im Viertelfinale ausgeschieden. Der 37 Jahre alte Schweizer unterlag dem Weltranglistenfünften Dominik Thiem aus Österreich 6:3, 6:7 (11:13), 4:6 und verpasste damit das "Gigantenduell" im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe zog nach dem Verzicht von Gegner Marin Cilic (Kroatien) kampflos in die Vorschlussrunde ein.

Thiem, im Vorjahr im Endspiel von Madrid der deutschen Nummer eins Alexander Zverev unterlegen, verwandelte in einem hochklassigen Match nach 2:10 Stunden seinen zweiten Matchball. Im sechsten Duell mit Federer feierte er bereits seinen vierten Sieg. Das zuvor einzige Sandplatzduell hatte Thiem 2016 im Achtelfinale von Rom gewonnen, auch der zuvor einzige Vergleich in der laufenden Saison ging im Finale von Indian Wells an den Österreicher.

Gegen Thiem, zuletzt ohne Satzverlust Turniersieger in Barcelona, spielte Federer in seinem dritten Match nach fast drei Jahren Sandplatzabstinenz deutlich konstanter als beim Zittersieg gegen den Franzosen Gael Monfils im Achtelfinale. Im zweiten Durchgang vergab Federer allerdings zwei Matchbälle, ehe Thiem seinen sechsten Satzball zum Ausgleich nutzte.

Der Österreicher lag im entscheidenden Satz früh mit einem Break vorne. Federer glich zum 4:4 aus, verlor aber dann gleich wieder sein Aufschlagspiel.

Alexander Zverev spielt am Abend gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas um den Einzug ins Halbfinale. Sollte Zverev ausscheiden, verliert er seinen vierten Platz in der Weltrangliste an Thiem.