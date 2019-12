Seit Anfang November war Neuseelands Rugbyverband auf der Suche nach einem neuen Nationaltrainer für die All Blacks - und prüfte dabei angeblich 26 Kandidaten. Nun hat sich der Verband für Ian Foster als neuen Chefcoach entschieden, den langjährigen Assistenten des ehemaligen Trainers Steve Hansen. Foster hatte lange als Favorit für den Job gegolten.

"Ich fühle mich privilegiert und geehrt, diese Chance zu erhalten. Ich kann es kaum erwarten, das Team ins nächste Kapitel zu führen", sagte der 54 Jahre alte Foster: "Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir in den vergangenen acht Jahren mit den All Blacks erreicht haben."

Seit 2012 arbeitete Foster als Assistent von Hansen. Der wiederum war selbst von 2004 bis 2011 Assistenztrainer der All Blacks gewesen und folgte 2012 auf seinen vorherigen Chef Sir Graham Henry. Gewissermaßen führt Neuseelands Rugby also eine Tradition fort.

2015 holten Hansen und Foster gemeinsam den dritten Weltmeistertitel nach Neuseeland und formten eines der berühmtesten und erfolgreichsten Rugbyteams der Welt. Zuletzt war Neuseeland aber weniger erfolgreich. Die Mannschaft verlor immer öfter gegen große Konkurrenten wie Südafrika oder Australien. Bis 2016 hatten die All Blacks noch nie einen Test gegen Irland verloren, seitdem gab es zwei Niederlagen.

Kritik an der Entscheidung für Foster

Vor der WM 2019 gab Hansen bereits seinen nach dem Turnier erfolgenden Abschied bekannt. Daraufhin ging der Verband auf Trainersuche. Laut dem Vorsitzenden Brent Impey gab es 26 Kandidaten, darunter Vereinstrainer aus Neuseeland und ehemalige Nationaltrainer anderer Verbände. Einige nahmen in dieser Zeit andere Stellen an, so entschied sich beispielsweise Neuseelands ehemaliger U20-Trainer Dave Rennie für den Job als Nationaltrainer Australiens.

Auf Kritik stößt die Entscheidung für Foster nun teilweise, weil er zwar in der Tradition der erfolgreichen Zeit unter Hansen steht, aber gleichzeitig auch mitverantwortlich ist für das Halbfinal-Aus gegen England bei der vergangenen WM. "Wir müssen einige Dinge ändern", sagte Foster nun: "Wir haben eine Halbfinalniederlage hinter uns, die wehtut. In der Mannschaft steckt noch der Schmerz." Er wolle das Team auffrischen und einige Dinge verändern. Das muss er auch, denn einige Leistungsträger wie Kapitän Kieran Read beendeten ihre internationale Karriere nach der WM.

Fosters Vertrag gilt für zwei Jahre. Wer sein Assistent wird, ist noch nicht klar.