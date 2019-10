Durch die Absage der Partie gegen Neuseeland scheidet Italien bei der Rugby-WM in Japan nach der Gruppenphase aus. Die Veranstalter entschieden, die Partie am Samstag in Toyota wegen des nahenden Supertaifuns "Hagibis" aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden zu lassen. Es ist die erste Absage in der 32-jährigen Geschichte des Turniers.

Für Italien ist es eine bittere Premiere: Mit einem Sieg gegen den Titelverteidiger hätte das Team durch den direkten Vergleich noch in die K.-o.-Phase einziehen können - zumindest theoretisch. Sportlich deutete wenig auf einen solchen Ausgang der Begegnung hin.

Ebenfalls vom Taifun betroffen ist die Partie zwischen England und Frankreich am Samstag in Yokohama, die auch nicht stattfinden kann. Beide Teams erhielten ebenfalls zwei Punkte, standen aber ohnehin als Gruppenerster (England) und Gruppenzweiter (Frankreich) fest.

Spannend wird es auch in der Gruppe A. Dort trifft Japan am Sonntag als Gruppenerster auf den Gruppendritten Schottland. Auch dieses Spiel ist in Yokohama angesetzt. Für beide Teams ist ein Weiterkommen noch nicht gesichert. Der Gruppenzweite Irland spielt am Vortag gegen Samoa. Würden alle Partien abgesagt, käme Japan als Gruppenerster weiter, Schottland hätte das Nachsehen.

"Wir haben die sehr schwierige Entscheidung getroffen, Spiele in bestimmten Regionen abzusagen", sagte Turnierdirektor Alan Gilpin. Der nationale Wetterdienst JMA bewertet Hagibi mit der höchsten Gefahrenstufe. "Der Sturm wird etwas abschwächen, wenn er Japan erreicht. Er bleibt dennoch sehr stark", sagte ein JMA-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Auch Formel 1 drohen Einschränkungen

Auch die Veranstalter des Formel-1-Rennens in Suzuka beobachten die Entwicklung des Unwetters. Der Große Preis von Japan soll dort am Wochenende stattfinden. Besonders die Austragung des Qualifyings am Samstag (8 Uhr / TV: RTL und Sky) ist offenbar in Gefahr, es drohen Starkregen und gefährliche Winde.

"Die Sicherheit der Fans, der Fahrer und aller entlang der Strecke hat aber oberste Priorität", teilte der Automobil-Weltverband FIA mit. Man unternehme alle Anstrengungen, um die Auswirkungen auf den Zeitplan so gering wie möglich zu halten.

Erst im September hatte ein Taifun in Japan schwere Schäden angerichtet. Taifun "Faxai" hatte die Region Tokio mit Rekordwindstärken getroffen.