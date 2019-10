Überraschung bei der Rugby-WM England dominiert Neuseeland und zieht ins Finale ein

Die englische Nationalmannschaft hat im Halbfinale der Rugby-WM in Japan für eine große Überraschung gesorgt: 19:7 (10:0) besiegten die Briten den Favoriten aus Neuseeland und zogen damit ins Finale ein. Die Englänger dominierten den Weltmeister vor allem in der ersten Hälfte und hielten ihre frühe Führung bis zum Schluss aufrecht. Damit endete auch die WM-übergreifende 18 Spiele lange Siegesserie Neuseelands.

Rugby - @EnglandRugby end New Zealand's @AllBlacks 18-match winning streak at the Rugby World Cup (2007-2019) to reach the final for the 4th time (1991 L, 2003 W, 2007 L). #RWC2019 #ENGNZL — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) October 26, 2019

Während die All Blacks vor dem Spiel ihren Haka aufführten, stellte sich Englands Team in V-Formation auf, symbolisch für "Victory", das Siegeszeichen. Entsprechend offensiv begannen die Briten gegen den Favoriten. Bereits nach zwei Minuten legte Manu Tuilagi den ersten Versuch, Owen Farrell stellte mit der anschließenden Conversion die frühe 7:0-Führung her. Nie zuvor bei einer WM hatte eine Mannschaft früher einen Versuch gegen Neuseeland erzielt.

England führt die Statistiken an

In der Folge dominierten die Engländer das Spiel, hatten mehr Ballbesitz, erzielten mehr Raumgewinn und spielten mehr Pässe. Besonders wichtig aber: Die Defensive stand stabil gegen den dreifachen Weltmeister. In der ersten Hälfte ließ England keinen einzigen Punkt zu und legte selbst kurz vor der Pause nach, als George Ford per Strafkick auf 10:0 erhöhte. Sorgen machen musste sich das englische Team jedoch um Kapitän Owen Farrell, der wegen einer Verletzung behandelt werden musste, zunächst aber weiterspielen konnte.

Die zweite Hälfte begann erneut mit großem Jubel des Außenseiters: Ben Young legte den zweiten Try des Spiels, doch der Schiedsrichter ließ die Punkte nach Ansicht der Fernsehbilder aufgrund einer vorangegangenen Abseitsposition nicht zählen (48.). Wenig später erhöhte Ford aber erneut mit einem Strafkick auf 13:0.

Die englische Dominanz hielt zunächst an. Als Ardie Savea den Ball jedoch bei einem englischen Wurf in die Gasse abfing, erzielte er nach 57. Minuten den ersten Versuch für Neuseeland. Richie Mo'unga verkürzte per Conversion auf fünf Zähler Rückstand. Doch mit zwei weiteren Strafkicks erhöhte Ford für England auf den 19:7-Endstand (63./69.).

Im Finale am 2. November trifft England auf Wales oder Südafrika, die das zweite Halbfinale am Sonntag spielen.