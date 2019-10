Nach dem verlorenen WM-Finale 2015 gegen Neuseeland wollte die australische Rugby-Nationalmannschaft in Japan den ersten Titel seit 20 Jahren holen. Daraus wird nichts: Im Viertelfinale verloren die Wallabies gegen England 40:16 (17:6), weil sie es in der zweiten Hälfte 36 Minuten ohne eigenen Punkt blieben.

Für England ist es der erste Halbfinaleinzug seit 2007. Bei der vergangenen WM scheiterte das Team bereits in der Vorrunde. Zuletzt konnte das Rugby-Mutterland bei der WM 2003 den Titel holen.

Zwar ging Australien durch einen Strafkick von Christian Lealiifano in Führung (12. Minute), einen Versuch schaffte das Team jedoch in der gesamten ersten Hälfte nicht. Anders die Engländer: Nach schnellen Pässen auf die linke Seite brachte Jonny May England in Führung (18.).

Nur drei Minuten später erhöhten die Engländer. Nach einem Fehlpass der Australier in der gegnerischen Hälfte konterte England über Tom Curry, der zwar von zwei Gegenspielern eingeholt wurde, den Ball jedoch mit dem Fuß in den Lauf von May spielte (21.).

36 Minuten ohne australische Punkte

Zwar startete Australien im zweiten Durchgang mit einem frühen Versuch durch Marika Koroibete (43.), danach verpasste es das Team aber, aus aussichtsreichen Positionen zu punkten. Vor allem Englands Defensive machte den Australiern zu schaffen, nach ihrem Versuch und der erfolgreichen Erhöhung durch Lealiifano (44.) erzielten die Wallabies bis zum Ende des Spiels keinen weiteren Punkt.

In der eigenen Defensive häuften sich bei den Australiern zudem die Fehler. Vor dem eigenen Malfeld spielte Australiens Kurtley Beale einen verheerenden Fehlpass zu Anthony Watson, der nur wenige Meter bis zur Entscheidung für England laufen musste (76.).

Im Halbfinale treffen die Engländer auf den Gewinner der Partie Neuseeland gegen Irland (12.15 Uhr; TV: ProSieben Maxx). Alle Ergebnisse und Informationen zur Rugby-WM lesen Sie hier.