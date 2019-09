Rugby-WM Japan siegt überraschend gegen Irland - Team wird mit Bier belohnt

Gastgeber Japan hat sich bei der Rugby-WM 19:12 (9:12) gegen Irland durchgesetzt. Die Asiaten lagen bereits mit 3:12 zurück, doch den zum Favoritenkreis zählenden Iren gelang im zweiten Abschnitt kein Punkt.

Das japanische Team hatte bereits das Eröffnungsspiel gegen Russland gewonnen. Mit neun Zählern stehen sie an der Spitze der Gruppe A. Irland ist Zweiter mit sechs Punkten.

Bei den Japanern wurden Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2015 in England wach, als sie gegen die hochfavorisierten Südafrikaner gewannen. Dieser Erfolg gilt als eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte. "Die Jungs werden heute Abend ein paar Bier trinken", sagte Trainer Jamie Joseph nach dem Spiel.

Seit 1987 hat sich Japan für jede WM qualifiziert, schaffte es aber noch nicht über die Vorrunde hinaus. Japan ist der erste asiatische Ausrichter des Turniers.

Südafrika, das zum Turnierauftakt das Favoritenduell gegen Titelverteidiger Neuseeland verloren hatte, setzte sich gegen Namibia 57:3 (31:3) durch. Im ersten Samstagspiel hatte Argentinien 28:12 (28:7) gegen Tonga gewonnen.

Insgesamt nehmen 20 Teams an der Endrunde teil. Nach der Vorrunde mit vier Fünfergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für das Viertelfinale. Dort geht es ab dem 19. Oktober im K.-o.-Modus um den Titel. Das Endspiel findet am 2. November in Yokohama statt. Weitere Infos zum Turnier finden Sie hier.