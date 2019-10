Rugby-WM Japan feiert historischen Einzug ins Viertelfinale

Gastgeber Japan ist erstmals ins Viertelfinale einer Rugby-Weltmeisterschaft eingezogen. Die Mannschaft setzte sich am Sonntag in einem ebenso spannenden wie hochklassigen Spiel 28:21 (21:7) gegen Schottland durch. Mit vier Siegen aus vier Spielen beendeten die Japaner die Vorrundengruppe A als Tabellenerste.

Kurzzeitig war nicht sicher gewesen, ob das Spiel Japans gegen Schottland stattfinden würde. In Japan hatte Taifun "Hagibis" zuvor für Zerstörung gesorgt, mindestens 14 Menschen starben. Drei Spiele der Rugby-WM waren abgesagt worden, darunter das entscheidende Gruppenspiel Italiens.

"Mit dem Taifun ist es im Moment eine harte Zeit", sagte Japans Kapitän Michael Leitch: "Alle, die unter dem Taifun leiden, dieses Spiel war für euch."

Schottland hätte mit mindestens acht Punkten Abstand gewinnen müssen, um mit einem zusätzlichen Bonuspunkt noch ins Viertelfinale einzuziehen. Bereits zur Halbzeit hatte Japan 21:7 geführt, Schottland hätte die bisher größte Aufholjagd in der WM-Geschichte starten müssen, um doch noch die nächste Runde zu erreichen. Erst zum zweiten Mal erreicht Schottland nicht das WM-Viertelfinale.

Mitfavorit Irland war am Samstag in Fukuoka durch einen 47:5-Sieg gegen Samoa als zweites Team in Japans Gruppe A ins Viertelfinale eingezogen. Am Sonntag qualifizierte sich Wales durch ein 35:13 (7:0) über Uruguay für die Runde der letzten acht Teams. Die Waliser treffen auf Frankreich, Titelverteidiger Neuseeland spielt gegen Irland, England tritt gegen Australien an. Japan trifft auf Mitfavorit Südafrika.