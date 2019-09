Japan hat das Eröffnungsspiel der Rugby-WM gewonnen. In Tokio schlug der Gastgeber das russische Team 30:10 (12:7). Vor allem Kotaro Matsushima sorgte mit einem Hattrick für den am Ende klaren Erfolg. Ein vierter Versuch Matsushimas wurde durch den Videobeweis aberkannt.

Japan startete nervös in das erste WM-Spiel auf dem asiatischen Kontinent und ging früh in Rückstand. Russland, das als Außenseiter in die Partie gegangen war, versuchte gar nicht erst, den Ball über das Feld zu tragen. Mit langen und hohen Schüssen spekulierten sie auf Fangfehler der Japaner - mit Erfolg. Kirill Golosnitskiy nutzte einen solchen nach nur vier Minuten zur Führung. Es war der schnellste Versuch in einem Eröffnungsspiel der WM-Geschichte.

Matsushima, Matsushima, Matsushima

Erst nach zehn Minuten legten Japans Spieler ihre Nervosität ab, unter großer Mithilfe des herausragenden Matsushima. Seinem ersten Versuch (11. Minute) ließ er nur kurze Zeit später vermeintlich einen zweiten folgen. Im Fallen legte er den Ball mit einer Hand in das Malfeld, verlor dabei aber die Kontrolle. Die Schiedsrichter gaben den Versuch nicht.

Noch vor der Halbzeit erhöhte Matsushima mit seinem zweiten Versuch (38.), Pieter Labuschagne sorgte nach der Pause für die Vorentscheidung (46.). Auch in der zweiten Hälfte schafften es die Russen nicht, eigene Fehler abzustellen und Matsushima zu stoppen. Der Schlussmann lief seinen russischen Gegenspielern ein weiteres Mal davon und erzielte seinen dritten Versuch (68.). Rikiya Matsuda sorgte mit der Conversion für den Endstand.