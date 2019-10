Der Weltranglisten-Erste hat sich im japanischen Oita gegen Außenseiter Kanada 63:0 (28:0) durchgesetzt. Es war der bislang höchste Sieg des Turniers.

Die "All Blacks" begannen mit Beauden, Jordie und Scott Barrett. Drei Brüder in der Startaufstellung einer WM-Partie hatte es bisher erst einmal 1995 gegeben.

Die "All Blacks" führten vor dem Spiel gegen Kanada den traditionellen Haka-Tanz auf.

Gegen die Kanadier, die sich im November in einem Viererturnier unter anderem mit einem Sieg gegen Deutschland für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten, hätte der Sieg der "All Blacks" noch deutlicher ausfallen können. Allerdings leistete sich der Weltmeister von 2011 und 2015 zu viele Nachlässigkeiten in der Schlussphase. Beauden Barrett sicherte seinem Team mit dem vierten Try den Extrapunkt.

Am Ende stand der zweite Sieg bei einem WM-Spiel der Neuseeländer ohne Punkte für den Gegner nach dem 40:0 gegen Schottland im Jahr 2007. Bei der gleichen WM hatte es mit dem 145:17 gegen Japan auch den bislang höchsten WM-Sieg der "All Blacks" gegeben. Zehn Minuten vor Schluss gab es noch eine weitere WM-Premiere: Ardie Savea wurde eingewechselt und trug als erster Spieler in der Geschichte eine Sportbrille bei einer WM.

Ardie Savea wurde als erster Spieler in der Geschichte einer Rugby-Weltmeisterschaft mit einer Sportbrille eingewechselt.

Mit neun Zählern in Gruppe B liegt der dreimalige Weltmeister nun auf Rang zwei, knapp hinter Italien. Zum Auftakt hatte Neuseeland bereits Mitfavorit Südafrika 23:13 geschlagen. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Neuseeländer am Sonntag (6:45 Uhr, TV: ProSieben MAXX) gegen Namibia.

Getty Images Der Franzose Yacouba Camara ist für seinen Gegner Ruben de Haas nicht aufzuhalten

Zuvor tat sich Frankreich im Duell mit den USA schwer. In Fukuoka kam es erst im Finish zu dem klaren Erfolg (33:9) für die Franzosen, nachdem die US-Amerikaner den Rückstand lange Zeit in Grenzen gehalten hatten. Für die Franzosen geht es am Sonntag gegen Tonga weiter, die USA treffen am nächsten Mittwoch auf Argentinien.

Insgesamt nehmen 20 Teams an der Endrunde teil. Nach der Vorrunde mit vier Fünfergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für das Viertelfinale. Dort geht es ab dem 19. Oktober im K.o.-Modus um den Titel.