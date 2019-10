Rugby-WM Südafrika beendet Titelträume von Gastgeber Japan

Die japanische Rugby-Nationalmannschaft ist bei der Heim-WM im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen die favorisierten Südafrikaner unterlagen die "Kirschblüten" 3:26 (3:5). Dabei hielt Japan, das erstmals in einem WM-Viertelfinale stand, das Spiel lange offen.

Erst in der zweiten Hälfte entschieden die südafrikanischen "Springboks" die Partie. Sie haben weiter die Chance, erstmals seit 2007 den Titel zu gewinnen. Bei den Turnieren 2011 und 2015 scheiterte Südafrika vor dem Finale an Neuseeland. In diesem Jahr können beide Teams erst im Endspiel aufeinander treffen.

Anne-Christine Poujoulat/AFP Japans Asaeli Ai Valu (links) und Atsushi Sakate sind enttäuscht wegen des Ausscheidens

In Tokio hatte Japan als Außenseiter in der ersten Hälfte fast 70 Prozent Ballbesitz. Dennoch schaffte es das Team um Kapitän Michael Leitch nicht, bis zum südafrikanischen Malfeld durchzustoßen. Südafrikas Defensive war nicht zu überwinden.

Nach einem frühen Versuch von Südafrikas Makazole Mapimpi (4. Minute) schaffte Japan in der ersten Hälfte den Anschluss durch einen Strafkick von Yu Tamura (20.) Es sollten jedoch die einzigen Punkte für das japanische Team bleiben. Der überragende Spielmacher Faf de Klerk (66.) und wieder Mapimpi (70.) entschieden die Partie mit ihren Versuchen.

Bei der WM 2015 hatte Japan in der Vorrunde gegen die Springboks gewonnen. Und auch bei dieser WM rechnete sich das Team etwas aus, in der Gruppenphase blieben die Japaner ohne Punktverlust und schlugen unter anderem Irland. Wie umgewandelte Strukturen im japanischen Rugby diesen Erfolg möglich gemacht haben, lesen Sie hier.

Mit Südafrika steht der vierte und letzte Halbfinalist fest. In der Runde der letzten vier Teams treffen die Springboks auf Wales, das zuvor Frankreich schlug. Das zweite Halbfinale spielen England und Neuseeland. Alle Termine, Ergebnisse und Informationen zur Rugby-WM in Japan lesen Sie hier.