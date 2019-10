Rugby-WM Ein Strafkick entscheidet über Südafrikas Finaleinzug

Südafrika hat das Finale der Rugby-Weltmeisterschaft gegen England erreicht. Die "Springboks" gewannen ihr Halbfinale gegen Wales 19:16 (9:6). In einem Spiel mit vielen Fouls gab es insgesamt sieben erfolgreiche Strafkicks. Vier Minuten vor Schluss fiel durch einen Penalty von Handré Pollard die Entscheidung (76. Minute).

Bereits in der ersten Hälfte standen die Spezialisten für die Strafkicks im Fokus. Pollard brachte Südafrika mit einem Penalty in Führung (15.), nur wenige Minuten später glich Dan Biggar aus (18.). Die Waliser, Dritte der Weltrangliste, bekamen jedoch personelle Probleme: Mit Tom Francis und George North mussten vor der Pause zwei Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Pollard sorgte mit zwei Strafkicks erneut für die Führung der Springboks (20./35.), mit dem letzten Penalty vor der Pause verkürzte Biggar auf 6:9 (39.).

Die zweite Hälfte begann wie die erste endete, denn erneut traf Biggar per Strafkick und stellte den Ausgleich her (46.). Bis zur 57. Minute dauerte es, ehe der erste Versuch des Spiels gelegt wurde. Mit seinem Try brachte Damian de Allende Südafrika wieder in Führung (57.), die anschließende Conversion verwandelte Pollard zum 16:9 (58.). Doch auch diese Führung hatte nicht lange Bestand, denn Wales gelang dank Josh Adams ebenfalls der erste Try (65.) und durch die Conversion von Leigh Halfpenny der erneute Ausgleich (66.). Die Entscheidung fiel dann jedoch per Strafkick: Vier Minuten vor Schluss traf Pollard zum 19:16-Endstand.

Bereits am Samstag hatte England überraschend Neuseeland 19:7 (10:0) besiegt und zog dadurch ins Endspiel ein. Am 2. November spielt Südafrika in Yokohama um seinen dritten, England um seinen zweiten WM-Titel. Am 1. November spielt Wales gegen Neuseeland um Platz drei.