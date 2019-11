Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hat eine detaillierte Zusammenfassung des Berichts ihrer Kommission veröffentlicht, die sich mit dem Manipulationsskandal um die Russische Anti-Doping-Agentur Rusada beschäftigt hat. Laut der Empfehlung soll die Rusada vier Jahre von vielen sportlichen Großereignissen, wie etwa den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio, ausgeschlossen werden.

Bereits am vergangenen Freitag hatte die Kommission ihre Empfehlung veröffentlicht, die russische Antidoping-Agentur Rusada erneut zu suspendieren. Eine Entscheidung soll beim Wada-Meeting in Paris am 9. Dezember fallen. Es wird erwartet, dass das Exekutivkomitee den Empfehlungen der Kommission folgt. Doch egal wie die Entscheidung aussehen wird, der Fall wird wohl vor dem Sportgerichtshof Cas weiterverhandelt werden.

In dem neuen Statement werden weitere Sanktionen genannt, die gegen Russland verhängt werden sollen. So dürfte Russland für vier Jahre kein sportliches Großereignis ausrichten, russische Offizielle wären für den gleichen Zeitraum von allen großen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Einzelsportler dürften nur nach eingehender Prüfung als neutrale Athleten starten.

Rusada war erst 2018 wieder rehabilitiert worden

Im Falle einer erneuten Sperre wären es für Russland nach Pyeongchang 2018 bereits die zweiten Olympischen Spiele in Folge, bei denen man praktisch ausgesperrt wäre. Damals hatten nur ausgewählte Athleten teilnehmen dürfen, sie starteten unter neutraler Flagge als "Olympische Athleten aus Russland", auf das Spielen der Nationalhymne bei Siegen wurde verzichtet. Auch bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro durften russische Sportler bei der Eröffnungsfeier nicht unter ihrer Landesflagge einlaufen.

Die damalige Entscheidung gründete sich auf das durch den McLaren-Report offengelegte staatlich geförderte Dopingsystem, das von Russland größtenteils bestritten wurde. Nach den Winterspielen hatte das Internationale Olympische Komitee die Sanktionen jedoch wieder aufgehoben, auch die Wada hatte die Russische Anti-Doping-Agentur Rusada im September 2018 wieder rehabilitiert.

Die neueste Wada-Ermittlung hat ebenfalls mit dem damaligen Doping-Skandal zu tun: Russland steht im Verdacht, Informationen aus dem Anti-Doping-Labor in Moskau vor der Übergabe an die Wada manipuliert zu haben. Die Übergabe war Voraussetzung für die Wiedereingliederung der Rusada in die Wada. Während der Rusada-Chef Jurij Ganus die Manipulationen selbst thematisierte, hatte Sportminister Pawel Kolobkow sie bestritten, er sprach von technischen Problemen.