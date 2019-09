Fall Mollaei IOC fordert Bericht vom Judo-Weltverband an

Wirbel um den iranischen Judoka Saeid Mollaei. Dieser ist nicht in sein Heimatland zurückgekehrt, nachdem er laut eigener Aussage eine Anordnung verweigert habe, bei der Weltmeisterschaft in Tokio den Wettbewerb zu verlassen. "Ich habe Angst davor, was meiner Familie und mir passieren könnte", sagte der 27-Jährige in einem vom Weltverband IJF veröffentlichten Interview.

Der Titelverteidiger wurde laut IJF nach seinem Sieg in der dritten Runde vom stellvertretenden iranischen Sportminister Davar Zani angewiesen, sich von der WM zurückzuziehen. Denn im Fall des Finaleinzugs hätte Mollaei gegen den Israeli Sagi Muki antreten müssen - dies sollte unbedingt verhindert werden.

Mollai befürchtet Repressionen

Da Mollaei dennoch gegen den Russen Khasan Khalmurzaev und Halbfinale gegen den Belgier Matthias Casse antrat, befürchtet der Ex-Weltmeister laut eigener Aussage Repressionen, "auch wenn die Verantwortlichen gesagt haben, dass ich problemlos zurückkehren kann." Mollaei, der Casse im Halbfinale unterlag und es so nicht zu einem Duell mit Muki kam, soll sich laut Medienberichten mit einem deutschen Visum in Berlin aufhalten.

"Nachdem wir von dem Fall gehört haben, hat das IOC einen vollständigen Bericht von der IJF angefordert. Auf Grundlage dieses Reports werden wir die Situation ausführlicher bewerten", teilte die IOC-Presseabteilung dem SID auf Anfrage mit.

Ausweg Flüchtlingsteam

Kurios: Erst im Mai hatte das Nationale Olympische Komitee des Iran angekündigt, die olympische Charta und ihr Diskriminierungsverbot uneingeschränkt zu respektieren. Damit stünde in Zukunft Wettkämpfen zwischen iranischen und israelischen Sportlern nichts mehr im Weg. Das NOK des Irans hat sich auf Anfrage des SPIEGEL bislang nicht zu dem Fall geäußert.

Seit mehreren Jahrzehnten treten iranische Sportler nicht gegen israelische Kontrahenten an, weil der Iran Israel als Staat nicht anerkennt.

Bei den Olympischen Spielen 2020 könnte Mollaei nun unter anderer Flagge antreten: IJF-Präsident Marius Vizer habe ihm Unterstützung angeboten, damit er bei den Olympischen Spielen starten kann, sagte Mollaei, "damit mein Traum wahr wird und ich Olympiasieger werden kann". Denkbar wäre, dass er als Mitglied eines Flüchtlingsteams teilnehme. Diese Lösung hatte Vizer in einem Interview mit der japanischen Zeitung "Asahi" ins Gespräch gebracht.