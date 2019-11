Er hat sich lange schwer getan, am Ende aber doch seine Ankündigung wahr gemacht und Geschichte geschrieben. Der Mexikaner Saúl "Canelo" Álvarez ist nach einem K.o.-Sieg gegen den Russen Sergey Kovalev Box-Weltmeister im Halbschwergewicht nach Version der World Boxing Organization (WBO).

Das Ende kam nach einer sehenswerten Kombination nach 2:15 Minuten in der elften Runde. Ringrichter Russell Mora brach den Kampf sofort ab, als Kovalev nach einer harten Rechten in die Seile stürzte.

Durch den Erfolg ist Álvarez der vierte Mexikaner, der WM-Titel in vier Gewichtsklassen gewonnen hat. Da er aktuell von der World Boxing Association (WBA) als Supermittelgewichts-Champion geführt wird und die Titel der International Boxing Federation (IBF) und des World Boxing Council (WBC) im Mittelgewicht hält, ist er zudem amtierender Weltmeister in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Das ist vor ihm nur dem US-Amerikaner Henry Armstrong gelungen, der 1938 zeitgleich WM-Gürtel im Feder-, Leicht- und Weltergewicht hielt.

John Locher / AP Álvarez und sein Team zeigen vier Finger für WM-Titel in vier verschiedenen Gewichtsklassen

Im Vorfeld sprach viel für einen spektakulären Kampf zwischen Álvarez und Kovalev. Tatsächlich bekamen die Zuschauer in Las Vegas ein taktisch geprägtes Duell zu sehen, in dem sich beide Boxer vor allem auf die Defensivarbeit konzentrierten. So konnte weder "Krusher" Kovalev seine überlegene Schlagstärke ausspielen, noch Álvarez seine harten Körperhaken in der sonst bekannten Frequenz anbringen.

"'Canelo' wird noch mehr Geschichte schreiben"

Der kleinere Álvarez war permanent im Vorwärtsgang, um nah genug an seinen Gegner heranzukommen. Kovalev wich zwar zurück, war dabei aber der aktivere Boxer und nutzte seine Führhand, um den Mexikaner auf Distanz zu halten. So kam es nur selten zu intensiven Schlagabtauschen und packenden Sequenzen. Bis zur elften Runde.

Den entscheidenden Angriff bereitete Álvarez mit einem rechten Körperhaken vor, der Kovalev in die Seile drängte. Es folgte eine harte Linke auf das rechte Ohr des Russen, der angeschlagen taumelte und die Deckung fallen ließ. Diese Chance nutzte Álvarez zu einem hart und punktgenau geschlagenen rechten Haken zum Kinn, der Kovalev schwer ausknockte.

Unmittelbar nach dem Abbruch deutete Álvarez mit einer Geste an, das zuvor unruhig gewordene Publikum möge ruhig bleiben. "Ich bitte euch um Geduld", sagte er im Anschluss. "Das ist nur ein weiterer Schritt. 'Canelo' wird noch mehr Geschichte schreiben."

Wie geht es für Álvarez weiter?

Dass der Kampf über weite Strecken nicht so spektakulär war wie erhofft, hatte Álvarez nach eigener Aussage einkalkuliert. "Ich wusste, dass ich ein paar Runden brauchen würde, um ihn richtig zu erwischen", sagte der Mexikaner. "Es war ein enger Kampf, weil er defensiv sehr klug geboxt hat. Er hat Punkte gesammelt, aber am Ende ist alles so ausgegangen, wie ich es geplant hatte."

Auf die Frage, gegen wen und vor allem in welcher Gewichtsklasse er als nächstes boxen würde, sagte Álvarez, dass er nun erstmal eine Pause machen und dabei mit seinem Team die nächsten Schritte besprechen würde. Viele Box-Fans wünschen sich ein drittes Duell zwischen dem Mexikaner und dem kasachischen Mittelgewichts-Champion Gennady Golovkin. Die beiden haben sich 2017 und 2018 gegenübergestanden. Der erste Kampf endete unentschieden, das zweite Aufeinandertreffen gewann Álvarez knapp nach Punkten.

Einer dritten Auflage erteilte Álvarez vorerst eine Absage. "Golovkin ist keine Herausforderung für mich", sagte er. "Wir haben 24 Runden geboxt, und ich habe bewiesen, dass ich der Bessere bin." Ganz ausschließen wollte Álvarez die Vollendung der Trilogie allerdings auch nicht. "Wenn die Leute den Kampf trotzdem unbedingt sehen wollen, können wir es auch nochmal machen."