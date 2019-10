Teenager Vincent Keymer ist zum jüngsten deutschen Schach-Großmeister aufgestiegen. Im Alter von 14 Jahren, elf Monaten und vier Tagen holte sich der Schüler aus dem rheinland-pfälzischen Saulheim am Wochenende den begehrten Titel beim Turnier auf der britischen Isle of Man, das am Abend zu Ende geht. Keymer erfüllte die erforderliche dritte Norm des Weltverbands Fide durch ein Remis gegen den russischen Großmeister Wadim Swjaginzew. Lesen Sie hier mehr über das Schach-Wunderkind.

"Es ist toll, die dritte Großmeisternorm erreicht zu haben, und ich freue mich darüber sehr", sagte Keymer der Plattform chess.com. Derzeit gibt es 1519 aktive Schach-Großmeister weltweit - das sind nur 0,4 Prozent der knapp 400.000 registrierten Spieler in der Fide-Datenbank. Russland führt diese Liste mit über 200 Großmeistern an, aus Deutschland kommen 91 Titelträger.

Anfang Oktober kürte sich Luis Engel mit 17 Jahren zum bis dahin jüngsten deutschen Großmeister. Beim 1. Christoph-Engelbert-Gedenkturnier in Hamburg holte er sich mit dem geteilten Turniersieg seine dritte Norm.

Luis Engel wird mit 17 Jahren Großmeister

Damit kam Engel Keymer zuvor, dem man das noch früher zugetraut hatte. Zuletzt hatte Keymer aber eine kleine Durststrecke. Nachdem er im April 2018 als Nr. 99 der Setzliste mit einer Weltklasseleistung sensationell die Grenke Open in Karlsruhe gewonnen hatte und einige Monate später bei einem Turnier in Dänemark die zweite Norm erfüllte, dauerte es nun über ein Jahr bis zum Titel.

Experten sagten Keymer, der als Fünfjähriger mit dem Schachspielen begann, früh eine große Zukunft voraus. Als Kind spielte Keymer, der mit dem Ungarn Richard Rapport und Boris Gelfand aus Israel schon Weltklassespieler schlagen konnte, regelmäßig gegen einen Schachcomputer. Irgendwann konnte er das Gerät in jeder Spielstufe besiegen. Seine Eltern meldeten ihn in einem Schachklub an. In rasantem Tempo entwickelte sich seine Spielstärke immer weiter:

Mit zehn Jahren hatte Keymer schon zwei deutsche Jugendmeistertitel in der Tasche.

Als Elfjähriger gewann er mit der Jugendnationalmannschaft den U18-Europameistertitel.

Ein Jahr später verpasste Keymer nur knapp den Weltmeistertitel in seiner Altersklasse.

Keymer wird seit einiger Zeit vom früheren ungarischen Weltklassespieler Peter Leko, WM-Herausforderer von 2004, trainiert. Leko war selbst als junger Spieler schon sehr talentiert. "Wenn man fast alle verfügbare Zeit mit Schach verbringt, wie ich das tue, dann ist es vor allem wichtig, dies auf die richtige Art und mit der richtigen Perspektive zu tun", sagte Keymer.

Vincent Keymer im Video - 2018 bei seinem Sieg in Karlsruhe