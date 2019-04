Der Mann ist verwirrt, verzweifelt; der Junge ist ganz ruhig. Der Mann schaut wieder und wieder vom Schachbrett auf, dann auf den Jungen ihm gegenüber, atmet tief, schüttelt den Kopf. Die Spielzeit auf der Uhr zeigt 2:20 Minuten für den Mann, 2:15, 2:10. Jetzt steht der schmale, kleine Junge auf, guckt sich im großen Saal der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe um, dann wieder entspannt auf das Brett. Er wirkt wie einer der Zuschauer, die sich die Partie mit leicht schräg geneigtem Kopf anschauen. Interessiert, aber emotionslos.

Zwei Minuten. Der Mann, Marin Boriosic, Großmeister aus Kroatien und vor dieser letzten Partie der neunten Runde des Grenke Chess Open mit Chancen auf den Gesamtsieg, ahnt in diesem Moment wohl schon, dass er verloren hat. Denn der Junge hat ihm eine unlösbare Aufgabe gestellt. Entweder nimmt Boriosic den schwarzen Turm des Gegners und dieser wandelt einen Bauern in eine Dame um. Oder er wählt den Bauern und verliert einen Springer. Beides wird ihn die Partie kosten.

Der zweitjüngste Großmeister der Geschichte

Später wird der Junge sagen, dass er die Partie fürchterlich begonnen und dann glücklich gewonnen habe. Es ist eine sehr sachliche, selbstkritische, irgendwie erwachsene Analyse für einen Zwölfjährigen. Aber vielleicht ist der Eindruck auch nur eine Folge der Perspektive. Denn Gukesh Dommaraju aus Chennai in Indien mag zwar körperlich noch ein Kind sein, aber Schach spielt er längst wie ein Erwachsener: Seit Januar ist er der zweitjüngste Großmeister in der langen Historie des Schach. Nur Sergej Karjakin, 2016 WM-Herausforderer von Magnus Carlsen, erfüllte noch einen Monat früher die Norm.

Georgios Souleidis Gukesh in Karlsruhe

Die Geschichte von Gukesh ist ein indisches Schachwunder, sie handelt von einem Jungen, der seit mehr als einem Jahr durch die Welt von Turnier zu Turnier reist. Immer an seiner Seite: sein Vater Rajini kanth, 40, kurze graue Haare und die Statur eines Elitesoldaten. Rajini ist von Beruf Arzt, aber mittlerweile von Berufung Reisebegleiter seines einzigen Sohns. Seine Frau Padma, Gukeshs Mutter, ist ebenfalls Ärztin, sie arbeitet in Indien und kümmert sich nebenbei um die Organisation der Familie, also um alles. Ehemann und Sohn sieht sie maximal eine Woche im Monat. Auch das gehört zu dieser Geschichte - die Entbehrungen, die nötig sind, um es in der Schachwelt nach oben zu schaffen.

2013, vor einem halben Leben, ist Gukesh noch ein ganz normaler Schüler. Schach? "Hab' ich aus Spaß mit meinen Eltern gespielt", sagt er dem SPIEGEL. In der Schule lernt er das Spiel lieben, spielt irgendwann in Camps, aber ohne große Fortschritte. Noch heute kann sich der Zwölfjährige gut an den Wendepunkt erinnern. "Es war 2014. Bis zu diesem Jugendturnier hatte ich echt Probleme, ich wurde einfach nicht besser. Im Turnier habe ich mich um 200 Wertungspunkte verbessert. Davor hatte ich kein Selbstvertrauen, danach jede Menge."

"Seine Mutter leidet sehr"

Mit den Leistungssprüngen in den Jahren darauf wachsen auch die Herausforderungen für die kleine Familie. Der Sohn, den am Schach vor allem die Komplexität fasziniert, spielt immer mehr Turniere, wird in der Schule freigestellt. Aber um weiterzukommen, muss das Talent seine Heimat verlassen. "Ab 2016 machte er so große Fortschritte, dass viele sagten, er müsse nach Europa gehen, um dort um Meisternormen zu spielen", erzählt Vater Rajini. "Also habe ich meine Praxis aufgegeben, um für Gukesh da zu sein."

Die Mama kann nicht freinehmen, sie ist angestellt - und plötzlich Alleinverdienerin, die nicht nur arbeitet, sondern auch den höchsten Preis zahlt. "Sie leidet sehr, weil sie ihren Sohn so selten sieht", sagt Rajini, und wie er es sagt, ist es wohl noch untertrieben. Und Gukesh? "Während der Turniere vermisse ich sie eigentlich nicht", sagt er leise und lächelt. Sein Vater schaut nachgiebig. "Er würde es nie zugeben, aber natürlich vermisst er sie auch."

Zuletzt hat Gukesh seine Mutter noch seltener gesehen. Das Grenke Chess Open, das offen für jedermann ist und dessen Sieger sich für die Grenke Chess Classic im Folgejahr qualifiziert, ist "das fünfte oder sechste Turnier in den vergangenen zwei Monaten", erzählt Vater Rajini. Die vielen Reisen kosten viel Geld, mittlerweile wird Team Gukesh von einem kleinen Sponsoren unterstützt, auch der indische Schachverband beteiligt sich, seit Gukesh Großmeister ist. Das war nicht immer so. "Man braucht erst große Aufmerksamkeit und Erfolg, um in Indien eine Förderung vom Verband zu bekommen. Eigentlich sollte es doch andersrum sein", sagt Rajini.

"Das kommt alles aus ihm selbst"

Wenn man Gukesh nach seiner größten Stärke fragt, dann verweist der Junge auf seinen Trainer. "Der sagt, ich hätte einen besonderen Sinn für Strategie."

Wenn man Rajini nach der größten Stärke seines Sohnes fragt, dann klingt er bewundernd und erschrocken zugleich. "Er ist extrem fokussiert, und sein Erfolg ist vor allem harte Arbeit, kein riesiges Talent." Man müsse dem Sohn nicht dauernd erklären, dass der seine Zeit nicht verschwenden solle, "das kommt alles aus ihm selbst. Wir sind eher die, die ihn zwingen, zu essen oder zu schlafen. Das vergisst Gukesh nämlich immer." Seine eigenen Eltern hätten ihn immer antreiben müssen, hart zu arbeiten, erzählt der Vater. "Gukesh mussten wir nicht ein einziges Mal daran erinnern."

In Karlsruhe wird Gukesh zwar nicht Erster, aber er liegt am Ende punktgleich mit dem Sieger auf dem geteilten vierten Platz. In allen neun Partien bleibt er ohne Niederlage.