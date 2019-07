Die nächsten drei Titel für Dressel

Silber in der Lagenstaffel über 4 x 100 Meter und Gold über 4 x 100 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil hatte Caeleb Dressel schon sicher, am vorletzten Tag der Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju kamen noch Titel über 50 Meter Freistil (21,04 Sekunden), 100 Meter Schmetterling (49,66 Sekunden) und in der Mixed-Staffel über 100 Meter Freistil (3:19, 40 Minuten - Weltrekord) hinzu.

Während er seine beiden Einzeltitel souverän zum Anschlag brachte, wackelte das sechste Gold in der Staffel bis zur letzten Bahn. Dann konnte Simone Manuel die Australierin Bronte Campbell entscheidend distanzieren. Bereits bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Budapest konnte Dressel sieben Titel gewinnen. Diese Leistung kann er morgen mit sieben Gold- und einer Silbermedaille überbieten - dann sind die USA mit Dressel Favorit über 4 x 100 Meter Lagen.

Smith verpasst eigene Bestmarke

Die US-Amerikanerin Regan Smith lag über 200 Meter Rücken über Dreiviertel der Strecke auf Weltrekordkurs. Noch nach 150 Metern war ihre Zwischenzeit 0,83 Sekunden besser als bei der bisherigen Bestmarke - doch auf der letzten Bahn verließen die 17-Jährige die Kräfte. Mit 2:03,69 Minuten verpasste sie ihre eigene im Halbfinale aufgestellte Zeit um 0,34 Sekunden. Bei ihrem ersten WM-Titel hatte sie mehr als zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf die Silbermedaillengewinnerin Kaylee McKeown aus Australien (2:06,26 Minuten).

Köhler schwimmt Rekord - und wird Vierte

Bernd Thissen/DPA Rekord gebrochen, Medaille verpasst: Sarah Köhler

Mit 8:19,53 Minuten hielt Anke Möhring den Deutschen Rekord über 800 Meter Freistil. Die 1987 in Straßburg aufgestellte Bestmarke hatte fast 32 Jahre Bestand, bis ihn Sarah Köhler verbessern konnte. Mehr als drei Sekunden unterbot die 25-Jährige die alte Bestmarke (8:16,43 Minuten), eine Medaille blieb ihr allerdings verwehrt. Beim Sieg von Katie Ledecky (USA, 8:13,58 Minuten) waren auch die Italienerin Simona Quadarella (8:14,99 Minuten) und Ariarne Titmus (Australien, 8:15,70 Minuten) schneller als Köhler.

Positive Dopingprobe bei Jack

Die australische Schwimmerin Shayna Jack ist vor der WM positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden. Wie der australische Verband am mitteilte, sei die 20-Jährige, die bei der vergangenen WM in Budapest jeweils Bronze mit der 4 x 200 Meter Freistil-Staffel und mit dem Quartett über 4 x 100 Meter Lagen gewonnen hatte, im Anschluss an den Dopingtest am 26. Juni provisorisch suspendiert worden.

"Ich habe diese Substanz nicht wissentlich genommen", erklärte Jack in sozialen Netzwerken. Sie fühle sich "verwundbar" und sei "sehr traurig", darüber, dass sie das Team deswegen hatte verlassen müssen. Die Freistilschwimmerin war aus einem Trainingslager der Australier in Japan kurz vor der Schwimm-WM in Südkorea abgereist.