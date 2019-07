Deutsche Wasserballer bei Schwimm-WM "Schönste Niederlage, die wir je hatten"

Einige Sekunden waren noch zu spielen, Deutschlands Wasserballer hätten im Vorrundenduell bei der Schwimm-WM gegen Italien theoretisch noch den Ausgleich erzielen können. Dann nahm Bundestrainer Hagen Stramm bei Ballbesitz eine Auszeit - und bremste sein Team. Ruhig sollen sie spielen, rief er, nicht mehr den Ball verlieren, keine Attacken, und über die TV-Mikrofone hörte man auch diesen Satz: "Das ist die schönste Niederlage, die wir je hatten."

Die deutschen Wasserballer ließen danach die letzten Sekunden ohne Offensivaktion verstreichen. 7:8 (2:1, 2:3, 3:2, 0:2) hieß es zum Schluss, für Deutschland war es die erste Niederlage im dritten und letzten Gruppenspiel bei der Schwimm-WM in Südkorea. Doch es war auch eine Pleite, die das Team von Bundestrainer Stramm in dieser Höhe verschmerzen konnte: Als Gruppenzweiter hinter Italien darf die Auswahl weiter auf das Viertelfinale hoffen, in der kommenden Playoff-Runde um den Einzug in die Runde der letzten acht Teams trifft Deutschland am Sonntag auf Südafrika (11.30 Uhr).

Bei Niederlage mit drei Toren hätte starkes Spanien gewartet

Für die deutschen Wasserballer ist das ein schlagbarer Gegner: Südafrika wurde in der Gruppe C zwar Dritter, kassierte aber deutliche Niederlagen gegen Ungarn (5:23) und Spanien (3:23). Die spanische Auswahl wäre Deutschlands Playoff-Gegner gewesen, hätten die deutschen Wasserballer mit drei Toren Unterschied gegen Italien verloren. Dieses Szenario trat nicht ein, und vor allem deswegen dürfte Bundestrainer Stramm bereits Sekunden vor Abpfiff von einer "schönen Niederlage" gesprochen haben.

"Das ist wahrscheinlich die süßeste Niederlage meiner Karriere", sagte Stamm dann nach Abpfiff, der sich vor dem Duell gegen Südafrika siegessicher zeigte: "Ich denke mal, dass wir den Einzug in die Top-8 feiern können. Das wäre ein Riesenschritt für den deutschen Wasserball und toll für die Jungs." Zuletzt hatte die DSV-Auswahl 2011 in Shanghai im WM-Viertelfinale gestanden.

Gegen den klaren Favoriten Italien zeigten sich Dennis Eidner, mit drei Toren bester Werfer, und Torwart Moritz Schenkel in guter Form. Auch der mit Bänderriss spielende Marko Stamm traf erneut.