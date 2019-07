Die Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju war für Florian Wellbrock ein Wechselbad mit großartigem Abschluss: Dem Gold beim 10-Kilometer-Freiwasserschwimmen folgte das überraschende Vorlauf-Aus über 800 Meter Freistil im Becken. Jetzt das Happy End: Über 1500 Meter Freistil setzte sich der 21-Jährige nach perfekter Renneinteilung durch und gewann als erster Schwimmer bei einem Großereignis wie WM oder Olympische Spiele Gold sowohl im Freiwasser als auch im Becken.

Von Beginn an setzten sich Wellbrock, der Ukrainer Mykhailo Romanchuk und Gregorio Paltrinieri vom Rest des Feldes ab. Der Italiener Paltrinieri führte bis zur 1250-Meter-Marke, doch dann zog Wellbrock an und konnte seine beiden Konkurrenten auf den Schlussbahnen distanzieren. Nach 14:36,54 Minuten schlug Wellbrock an, Zweiter wurde Romanchuk mit 1,09 Sekunden Rückstand, Paltrinieri gewann mit 2,21 Sekunden Rückstand Bronze.

Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) war es die zweite Medaille im Becken nach Silber für Sarah Köhler, ebenfalls über 1500 Meter Freistil.