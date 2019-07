Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju hat die Schwedin Sarah Sjöström einen historischen Titelgewinn verpasst. Über 100 Meter Schmetterling hatte sie bei den Wettkämpfen 2009 in Rom, 2013 in Barcelona, 2015 in Kasan und 2017 in Budapest gewonnen - ein fünfter Triumph in Folge auf einer Strecke wäre ein Novum in der Geschichte der Schwimm-Weltmeisterschaften gewesen.

Wieder wird eine Rekordhalterin geschlagen! Margaret Macneil holt sich auf den letzten Metern über 100m Schmetterling gegen die Favoritin Sarah Sjöström den WM-Titel.‍♀️ #SchwimmWM #Gwangju19 pic.twitter.com/Rmll8XWU1l — ZDF Sport (@ZDFsport) July 22, 2019

Bei der Wende nach 50 Metern lag die 25-Jährige auch noch in Führung, doch in der zweiten Rennhälfte musste sich Sjöström, die über diese Strecke auch Olympia-Gold 2016 in Rio de Janeiro gewann, der unwiderstehlich davonziehenden Kanadierin Maggie MacNeill geschlagen geben. 39 Hundertstelsekunden trennten die 19-Jährige Weltmeisterin (55,83 Sekunden) und Sjöström (56,22 Sekunden) beim Anschlag.

Peaty verpasst eigenen Weltrekord

Ed Jones/AFP Adam Peaty gewann seinen sechsten Weltmeistertitel

Der britische Superstar Adam Peaty hat wie erwartet Gold über 100 Meter Brust gewonnen. Mit 57,14 Sekunden distanzierte er seinen Landsmann James Wilby auf dem Silberrang (58,46 Sekunden) um mehr als eine Sekunde. Seinen im Halbfinale aufgestellten Weltrekord - den ersten dieser Titelkämpfe - von 56,88 Sekunden verpasste er jedoch.

Dressel und Hosszú holen Gold

Über 50 Meter Schmetterling gewann der US-Amerikaner Caeleb Dressel in persönlicher Bestzeit von 22,35 Sekunden vor dem Russen Oleg Kostin (22,70 Sekunden), über 200 Meter Lagen siegte die favorisierte Ungarin Katinka Hosszú, die sich ihren achten WM-Titel sicherte.

Köhler schwimmt deutschen Rekord

Sarah Köhler hat sich in einer neuen deutschen Rekordzeit für das Finale über 1500 Meter Freistil qualifiziert, das am Dienstag stattfinden wird.

Mit einem neuen deutschen Rekord zieht Sarah Köhler als Gesamtdritte ins 1500m Freistilfinale ein! ‍♀️ #SchwimmWM #Gwangju19 pic.twitter.com/uSQ6pRKnWN — ZDF Sport (@ZDFsport) July 22, 2019

Mit ihrer Zeit von 15:54,08 Minuten hat sie sich in den Kreis der Medaillenkandidatinnen eingereiht - sie geht als Vorlaufdritte ins Becken.