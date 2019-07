Mit in die Hüfte gestemmten Armen stand Aurélie Muller auf der Startbrücke, den Blick auf die Anzeigetafel gerichtet, die eigentlich die Platzierungen des 10-Kilometer-Rennens bei der Schwimm-WM ausweisen sollte.

Doch dieses Rennen im Hafenbecken des koreanischen Yeosu war mit einem Zielsprint zu Ende gegangen, den es so in diesem Wettkampf noch nicht gegeben hatte: Die ersten zehn Schwimmerinnen waren innerhalb von 3,9 Sekunden ins Ziel gekommen. Es dauerte mehr als 20 Minuten, bis das Ergebnis per Foto- und Videoaufnahmen verifiziert wurde.

Den Titel sicherte sich Xin Xin aus China (1:54.47,2 Stunden) vor der Amerikanerin Haley Anderson (1:54:48,1) und Rachele Bruni aus Italien (1:54:49,9). Die Podest-Platzierungen aber interessierten schon vor dem Rennen wenig, ging es doch bei dieser vorolympischen WM vor allem darum, sich mit einem Platz unter den Top Ten das Startrecht für Tokyo 2020 zu verschaffen. Und nach zehn Kilometern und fast zwei Stunden war es Muller, der eine Zehntelsekunde auf Rang zehn fehlte.

China’s Xin Xin won ahead of United States’ Haley Anderson in the Women’s 10km in a dramatic nail-biter finish. Italy’s Rachele Bruni won the bronze. #FINAGwangju2019 #OpenWater #FINA pic.twitter.com/njYrsZHrhX — FINA (@fina1908) July 14, 2019

Mehr Glück hatten die beiden deutschen Starterinnen Finnia Wunram (+3,5 Sekunden) und Leonie Beck (+3,8), die im offiziellen Ergebnis als Achte und Neunte geführt werden. Damit konnte der DSV sich zwei Jahre nach der für die Freiwassersparte medaillenlosen WM erstmals seit der Olympia-Premiere 2008 beide möglichen Startplätze für das 10-Kilometer-Rennen der Frauen sichern.

Dominiert hatten das Rennen jedoch die zwei Schwimmerinnen aus Frankreich. Zunächst hatte Lara Grangeon die Führungsarbeit übernommen, während Muller im ersten Drittel eines Pulks von rund 40 Schwimmerinnen Kräfte sparte, um sich dann in der zweiten Hälfte des Rennens an die Spitze des Felds zu setzen, Grangeon an ihren Füßen. Auf der letzten 1,66-Kilometer-Runde zog Muller dann das Tempo an, bis kurz vor dem Ziel sah es nach dem dritten WM-Titel in Folge für die 29-Jährige aus.

"Auf die Beine gestützt"

Was passierte dann? Aus der Ferne war nur zu erkennen, dass die Italienerin Bruni mit kräftigen Zügen vom hinteren Teil eines 15er-Felds, das gemeinsam auf den Zielbogen zuschwamm, nach vorne schwamm. Dabei soll sie sich "150 Meter vor dem Ziel" bei Muller "auf die Beine gestützt" haben. So zumindest stellt es der Französische Schwimmverband dar, dessen Einspruch wegen "unsportlichen Verhaltens" aber abgelehnt wurde.

Besonders bitter: Muller war 2016 bei den Spielen von Rio de Janeiro als Zweite ins Ziel gekommen, wurde aber disqualifiziert, weil sie auf den letzten Zügen den Arm über eine Konkurrentin im Kampf um Platz zwei genommen und sie unter Wasser gedrückt haben soll, wie es in der offiziellen Begründung hieß. Eine umstrittene Entscheidung, die vom Internationalen Sportgerichtshof Cas bestätigt wurde. Die Konkurrentin damals: Rachele Bruni.

Zwar sicherte sich Muller im Jahr darauf den WM-Titel (sowie Silber über die halbe Distanz und Gold mit der Staffel), eine Wiedergutmachung hätte es aber wohl nur in Tokyo geben können. Das bleibt Muller nun verwehrt. Trotz des dramatischen Finish konnte das Scheitern aber nicht völlig überraschend gekommen sein: Muller hatte sich im vergangenen Jahr eine Auszeit genommen und konnte nicht das volle Trainingspensum absolvieren.