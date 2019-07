Erneute Aufregung um Sun Yang: Der Schwimmer aus China hat bei den Titelkämpfen im südkoreanischen Gwangju seine zweite Goldmedaille gewonnen - nach einer Disqualifikation des Litauers Danas Rapsys.

Auf der Anzeigetafel erschien zunächst der Name des Vizeeuropameisters als Sieger, doch Sekunden später blinkte "DSQ" (Disqualifikation) auf. Offenbar wegen eines Fehlstarts, eine Wiederholung der Szene bot der Weltschwimmverband Fina zunächst nicht an. Davon profitierte der zweitplatzierte Sun. Für die Entscheidung gab es Jubel von den vielen Schwimmfans aus China, aber auch laute Pfiffe und Buhrufe der Kritiker.

Auf der späteren Siegerehrung verweigerte Duncan Scott aus Großbritannien ein gemeinsames Foto und den Handschlag mit Yang. Der 22-Jährige schlug mit dem Russen Martin Maljutin zeitgleich als Dritter an. Damit ist Scott bereits der zweite Schwimmer nach Mack Horton, der auf dem Siegerpodest gegen den Gewinner protestiert hat. Für seine Aktion erhielt Scott Applaus aus dem Publikum.

Catherine Ivill/Getty Images Sun Yang ruft in Richtung von Duncan Scott

(Lesen Sie hier mehr über Sun Yang.)

Suns WM-Start ist umstritten, nachdem der Dopingsünder von 2014 offenbar in einen neuen Skandal verwickelt ist. Nach der WM droht dem dreimaligen Olympiasieger vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas eine nachträgliche Sperre. Bei einer unangekündigten Doping-Kontrolle in China soll ein Sicherheitsmann Yangs eine Blutprobe mit einem Hammer zertrümmert haben. Suns Anwälte argumentieren, es habe erhebliche Zweifel an den Papieren der Kontrolleure gegeben.

Maddie Meyer/Getty Images Sun Yang wurde schon 2017 über 200 Meter Freistil Weltmeister

Nach Suns WM-Sieg über 400 Meter Freistil hatte sein australischer Rivale Mack Horton aus Protest den Gang aufs Podium, den Handschlag und das gemeinsame Foto der Medaillengewinner verweigert. Dafür erfuhr der Olympiasieger viel Solidarität aus dem Athletenkreis. "Ich bin froh, dass endlich mal jemand ein Zeichen gesetzt hat", hatte der deutsche Athletensprecher Jacob Heidtmann gesagt.