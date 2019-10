Verschiedene US-Behörden haben Ermittlungen gegen den US-Schwimmverband aufgenommen, weil dieser Sportler über Jahre daran gehindert haben soll, Beschwerden wegen sexuellen Missbrauchs vorzubringen. Das berichtet das "Wall Street Journal" und zitiert eine Quelle, die sagt, das System sei "darauf ausgelegt, dich vom Wunsch abzubringen, etwas melden zu wollen".

Das System habe keinen Bestand mehr, weil solche Vorfälle mittlerweile direkt bei der Polizei angezeigt werden müssten. Olympische Verbände sind zudem dazu verpflichtet, Beschwerden an zuständige Stellen weiterzureichen. In den USA ist es das United States Center for Safe Sport, das sich seit der Gründung 2017 um den Schutz junger Opfer kümmert.

Verantwortlich für die Ermittlung sind laut des Berichts die Staatsanwaltschaft von Manhattan und das FBI. Eine Sprecherin des US-Schwimmverbands sagte, man "unterstütze alle staatlichen Ermittlungen, die dem Schutz der Athleten dienen".

Das "Wall Street Journal" berichtet darüber hinaus von angeblich unlauteren Geschäftspraktiken des Verbands. Demnach soll USA Swimming finanziell von unzulässigen Rückerstattungen der hauseigenen Versicherungsgesellschaft profitiert haben. Ermittlungen sollen prüfen, ob wohltätige Stiftungen genutzt worden seien, um solche Geldflüsse zu tarnen.