Er ist der mit dem Hammer. Er ist zwar auch der mit den vier olympischen Goldmedaillen, zweifelhafte Berühmtheit aber erlangte Sun Yang als der mit dem Hammer.

Tatsächlich ist die sogenannte Hammer-Affäre wohl die bekannteste Schwimm-Geschichte des Jahres. Der griffige Titel steht für eine Nacht im vergangenen Jahr, deren Ereignisse als absurd beschrieben werden können, deren Folgen jedoch Suns Karriere-Aus bedeuten können.

An diesem Freitag kommt der Fall vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas - in einer öffentlichen Anhörung im schweizerischen Montreux.

Was geschah in jener Nacht?

Am Abend des 4. September 2018 erreichte ein dreiköpfiges Kontrollteam das Anwesen von Sun Yang für eine unangekündigte Dopingkontrolle. Sun hatte dafür angegeben, zwischen 22 und 23 Uhr zuhause zu sein. Er und seine Mutter Ming Yang trafen aber erst gegen elf Uhr ein, um 23.35 Uhr gab Sun eine Blutprobe ab.

Rund vier Stunden später kommt der Hammer ins Spiel, und zwar nach Angaben von Suns Seite so: "Die Mutter des Athleten wies einen Sicherheitsmann an, einen Hammer in den Dopingkontrollraum zu bringen." Der habe versucht, den versiegelten Behälter zu zertrümmern, um wieder an die abgegebene Blutprobe zu kommen, was ihm aber nicht gelang. "Aus Angst, dass Blut verschüttet werden könnte, wies Frau Yang den Sicherheitsmann an, den Behälter mit nach draußen zu nehmen, um ihn dort zu zerschlagen. Dies wurde erfolgreich durch den Sicherheitsmann und den Athleten erledigt." Das Kontrollteam reiste ohne Blut- und ohne Urinprobe wieder ab.

Zu lesen ist das im 59-seitigen Bericht des Fina-Doping-Panels, den die australische Tageszeitung "Daily Telegraph" kurz vor der Schwimm-WM im Sommer veröffentlicht hat. Bereits im Januar hatte die britische "Sunday Times" von dem Fall berichtet.

Die beschriebenen Eckdaten jener Septembernacht sind nicht sonderlich umstritten. Sehr wohl aber die Sichtweisen auf die Ereignisse und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben können.

Warum ist Sun Yang so umstritten?

Der dreifache Olympiasieger aus China war bereits 2014 mit dem Herzmittel Trimetazidin im Blut erwischt und für drei Monate gesperrt worden - allerdings rückwirkend und zunächst unbemerkt. "Einen kleineren Unfall mit Doping" nannte es Fina-Generalsekretär Cornel Marculescu. Spätestens seit der Australier Mack Horton seinen Konkurrenten bei den Olympischen Spiele 2016 einen Doping-Betrüger nannte, gilt Chinas Superstar als Symbol dafür, was im unter Dauerdopingverdacht stehenden Schwimmsport schiefläuft. Als Beispiel dafür, dass der Weltverband Fina Doping-Sünder aus lukrativen Weltmärkten lieber protegiert, als für sauberen Sport geradezustehen.

Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen: Warum Sun Yang die Schwimmwelt aufregtZuletzt hatte für Aufschrei gesorgt, dass das Fina-Panel Sun in der Hammer-Affäre lediglich verwarnt hatte. Die Weltantidopingagentur (Wada) hat im März Einspruch dagegen eingelegt. Weil aber weder Wada, noch Fina oder Suns Seite ein beschleunigtes Verfahren beantragt hatten, konnte Sun im Sommer zweimal zu WM-Gold kraulen. In Korea hatten erneut Horton und später auch Duncan Scott Zeichen gesetzt, indem sie Siegerfotos mit Sun verweigerten.

AFP/Manan VATSYAYANA Mack Horton wollte nicht mit Sun Yang auf dem Podium stehen

Wie argumentiert Suns Seite?

Da die Kontrolle nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte, kann Suns Verhalten als Weigerung angesehen werden. Und eine solche würde laut Wada-Code einerm positiven Test gleichkommen. Suns Seite argumentiert, es hätte gar keine Kontrolle stattfinden dürfen:

Fehlende Urinprobe : Suns Seite sagt, der Assistent der Dopingkontrolleurin, dessen Aufgabe es gewesen wäre, Sun während der Urinabgabe zu begleiten, habe sich nicht ausreichend ausweisen können. Ein Personalausweis alleine sei nicht genug. Sun war in jener Nacht mehrfach unbegleitet auf die Toilette gegangen. Ein klarer Regelverstoß.

: Suns Seite sagt, der Assistent der Dopingkontrolleurin, dessen Aufgabe es gewesen wäre, Sun während der Urinabgabe zu begleiten, habe sich nicht ausreichend ausweisen können. Ein Personalausweis alleine sei nicht genug. Sun war in jener Nacht mehrfach unbegleitet auf die Toilette gegangen. Ein klarer Regelverstoß. Fehlende Blutprobe: Suns Seite argumentiert, die Krankenschwester sei nicht qualifiziert gewesen, um "an jenem Standort" Blut abzunehmen, wie es im Regelwerk heißt. Sun hatte um 23.35 Uhr ohne Einwände Blut abgegeben, die Probe wurde versiegelt und verpackt. Erst als sein Arzt, Dr. Ba Zhen, gegen ein Uhr eintraf und mit seinem Chefarzt Dr. Han Zhaoqi telefonierte, war Suns Seite aufgefallen, dass die Krankenschwester nicht ordnungsgemäß qualifiziert sei. Ihr Zertifikat reiche nicht aus. Es wurde vorgeschlagen, Ba könne die Proben in seinem Krankenhaus entsorgen. Das wurde abgelehnt. Dann kam der Hammer zum Einsatz. Dr. Ba Zhen wurde bereits zweimal wegen Dopingvergehen gesperrt. Sein Chef Dr. Han Zhaoqi ist stellvertretender Leiter des Zhejiang Anti Doping Centre - ein schwerwiegender Interessenkonflikt.

Was wird vor dem Cas verhandelt?

Das Fina-Doping-Panel kam nach Anhörung beider Seiten zu dem Schluss, dass weder eine sogenannte Verweigerung, eine Probe abzugeben, noch ein sogenanntes Versäumnis vorlag. Das sieht die Wada anders. Sie fordert eine Sperre von zwei bis acht Jahren.

Im Zentrum der Anhörung wird die Frage stehen: Reicht es, wenn ein Kontrollteam, wie im aktuellen Fall geschehen, als Einheit die erforderlichen Unterlagen für eine Kontrolle vorlegt? Suns Seite sagt: Nein. Jeder Einzelne müsse sich als offiziell beauftragter Mitarbeiter ausweisen können. Das weltweit gültige Wada-Regelwerk für Kontrollen ist hier nicht eindeutig. Dort ist von "official documentation" die Rede - zu deuten in Einzahl wie Mehrzahl.

Die Wada-Regeln wiederum sind zwar recht eindeutig, dass es sich bei diesem Fall um eine Verweigerung handelt. Folgt man aber der Argumentation der Sun-Seite, dann hat schlicht keine gültige Kontrolle stattfinden können. War Sun also im Recht mit der Annahme, dass niemals eine ordnungsgemäße Kontrolle stattgefunden hat? Dann hätte sich wohl jegliche Diskussion um einen Regelverstoß und das anschließende Verhalten seinerseits - so absurd dies auch anmuten mag - erledigt. Dann wird es bei der Verwarnung bleiben. Und dem Hinweis auf das im Normalfall übliche Prozedere: Korrekt wäre bei Zweifeln an der Kontrolle oder den Kontrolleuren gewesen, die geforderten Proben abzugeben, und gleichzeitig die eigenen Einwände schriftlich festzuhalten.

Nicht korrekt: den Hammer zu Hilfe zu nehmen.