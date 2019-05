Viele schwullesbische, bi- und transsexuelle Sportler befürchten nach wie vor Diskriminierungen und Beleidigungen, wenn sie ihre sexuelle Orientierung offenbaren. Das ist das Ergebnis einer EU-weit angelegten Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln, die jetzt veröffentlicht wurde. Im Rahmen der Studie, die von dem europäischen Erasmus-Projekt in Auftrag gegeben wurde, wurden mehr als 5000 Lesben, Schwule, Transgender und Intersexuelle befragt.

Demnach halten 90 Prozent der Befragten Homo- und Transphobie für ein "aktuelles Problem im Sport". Ein Fünftel verzichtet aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auf die Ausübung eines Sports. Ein Drittel der Befragten, die im Sport aktiv sind, haben in ihrem sportlichen Umfeld niemandem davon erzählt, dass sie schwul, lesbisch, trans- oder intersexuell sind. In anderen Ländern, die in die Studie einbezogen sind, ist der Anteil noch deutlich höher, unter anderem in Italien (41 Prozent) und Ungarn (45 Prozent).

16 Prozent, so die Studie weiter, haben im Sport in den vergangenen zwölf Monaten negative persönliche Erfahrungen gemacht: Beleidigungen, Drohungen, Mobbing bis hin zu Übergriffen. Und mehr als ein Drittel der Befragten hatte keinerlei Idee, an welche Organisation sie sich als Ansprechpartner wenden könnten, wenn sie von Diskriminierung im Sport betroffen worden seien.