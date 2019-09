Der Brite Sebastian Coe bleibt für vier weitere Jahre Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes. Auf dem IAAF-Kongress wurde der 62 Jahre alte zweifache Olympiasieger über 1500 Meter am Mittwoch in Doha einstimmig mit 203 Voten im Amt bestätigt. Er hatte allerdings auch keinen Gegenkandidaten. Die Kolumbianerin Ximena Restrepo, Olympiadritte von 1992 über 400 Meter, wurde zur ersten weiblichen Vizepräsidentin in der Geschichte der IAAF gewählt.

Coe sah sich in seiner ersten Amtszeit mit der schwersten Krise der IAAF konfrontiert. Zunächst erschütterte der Doping- und Korruptionsskandal um VorgängerLamine Diack den Verband, später kam der russische Dopingskandal hinzu. Im November 2015 wurde der russische Verband aus der IAAF ausgeschlossen, erst am Montag wurde die Sperre erneut verlängert. "Das war keine einfache Reise", sagte Coe. "Die ersten vier Jahre waren die Zeit der Veränderung, die nächsten werden eine Zeit des Aufbauens."

Zuletzt hatte Coe sich zu möglichen Sportlerprotesten im Zuge der zwischen dem 27. September bis 6. Oktober in Doha stattfindenden Leichtathletik-WM geäußert. Diese wolle er nicht verbieten. Die umstrittene Wahl Dohas als Austragungsort verteidigte er aber.

In Katar ist die Meinungsfreiheit nicht garantiert, Homosexualität ist in dem Land geächtet, zudem steht es wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik.