Tennisstar Serena Williams sagt, dass sie sich bei Naomi Osaka für ihr Verhalten im Finale der US Open im vergangenen Jahr entschuldigt hat. Osaka, damals 20 Jahre alt, gewann ihren ersten Grand-Slam-Titel gegen Williams, aber der Triumph wurde von einem Streit zwischen der US-Amerikanerin und Schiedsrichter Carlos Ramos aus Portugal überschattet.

Williams, die am Dienstag ins Halbfinale von Wimbledon einzog, schrieb nun in einem Essay für "Harpers Bazaar", dass sie in den Tagen nach dem verlorenen Endspiel keinen "Frieden finden" konnte. Der einzige Weg, die Niederlage abzuhaken, sei eine Entschuldigung bei Osaka gewesen. "Ich bin so stolz auf dich und es tut mir wirklich leid. Ich dachte, ich tue das Richtige, um für mich selbst einzustehen. [...] Ich wünschte, es gäbe die Möglichkeit, diesen Moment noch einmal zu erleben", habe Williams an die inzwischen 21-Jährige in einer Mitteilung geschrieben.

AFP Williams gratulierte Osaka nach ihrem Triumph

Die 37 Jahre alte Williams ist aktuell auf dem Cover der August-Ausgabe von "Harpers Bazaar" zu sehen, darin erschien auch das Essay von Williams. In dem US-Modemagazin schrieb die ehemalige Weltranglistenerste, sie habe sich nach dem US-Open-Finale in therapeutische Behandlung begeben.

"Ich suchte nach Antworten, und obwohl ich das Gefühl hatte, Fortschritte zu machen, war ich immer noch nicht bereit, einen Schläger in die Hand zu nehmen. Schließlich wurde mir klar, dass es für mich nur einen Weg gibt, um voranzukommen. Es war Zeit für mich, mich bei der Person zu entschuldigen, die es am meisten verdient hat." Gemeint ist Osaka.

Williams schrieb, Osaka habe sich auf ihre Entschuldigung zurückgemeldet: "Als Naomis Antwort kam, rollten Tränen über mein Gesicht." Laut Williams sagte Osaka, dass "die Menschen Stärke als Wut missverstehen können, weil sie nicht zwischen den beiden unterscheiden können. Niemand ist so für sich selbst eingestanden, wie du es getan hast, und du musst genauso weitermachen."

AFP Serena Williams und Schiedsrichter Carlos Ramos

Beim verlorenen Endspiel gegen Osaka hatte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin nach verbotenen Zeichen ihres Trainers und heftiger Schiedsrichter-Kritik drei Strafen kassiert, darunter einen Spielverlust. Anschließend hatte sie zum Unparteiischen gesagt, er würde Männer in dieser Situation anders behandeln. Davon wich sie auch jetzt nicht ab: "Warum werden Frauen als 'emotional, verrückt und irrational' abgestempelt, wenn sie leidenschaftlich werden", fragte sie. "Aber wenn das Männer machen, werden sie als leidenschaftlich und stark angesehen?"

Ein Triumph beim Rasenklassiker in London wäre der 24. Grand-Slam-Titel für die US-Amerikanerin. Damit hätte sie den Rekord der Australierin Margaret Court eingestellt. Dies war ihr bei den US Open durch die Final-Niederlage in New York verwehrt geblieben.