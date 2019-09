Umgang mit sexuellem Missbrauch US-Justizministerium ermittelt im olympischen Sport

Das US-Justizministerium untersucht offenbar den Umgang mit Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauch im US-amerikanischen olympischen Sport. Dies berichtete das "Wall Street Journal".

Die Untersuchungen, die sich hauptsächlich auf das Turnen konzentrieren, gingen demnach auf den Skandal um Larry Nassar zurück. Der ehemalige Teamarzt des US-Turnverbands war wegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauchs von mindestens 250 Turnerinnen in drei Prozessen zu einer Haftstrafe von mehreren Hundert Jahren verurteilt worden.

Das "Wall Street Journal" gab nicht an, wann die Untersuchung begann und wann sie voraussichtlich abgeschlossen sein soll, schrieb jedoch, das Justizministerium prüfe "in großem Stil Fehler im olympischen System, um auf Anzeichen von weitverbreitetem Kindesmissbrauch zu reagieren". Die Staatsanwaltschaft habe bereits einige Zeugen befragt und Dokumente vom US Center for Safesport gesammelt, einer Einrichtung, die vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, um Berichte über Missbrauch im US-amerikanischen Sport zu bearbeiten.

Keine Antworten vom Sport

In einer Pressekonferenz weigerten sich die Geschäftsführerin des Olympischen und Paralympische Komitees der USA, Sarah Hirshland, und die USOPC-Vorsitzende Susanne Lyons, Fragen zum Bericht des "Wall Street Journal" zu beantworten. "Jeder Fall, der mit potenziellem oder tatsächlichem Missbrauch von Athleten zusammenhängt, erfordert eine gründliche Untersuchung. Wir haben bei allen behördlichen Untersuchungen mitgearbeitet und werden dies auch weiterhin tun", erklärte USOPC-Sprecher Mark Jones.

Die olympischen Organisationen der USA sind seit mehr als einem Jahrzehnt von einer Reihe von Missbrauchsskandalen erschüttert. Sportarten wie Schwimmen, Taekwondo, Eisschnelllauf und Judo wurden bereits vor dem Nassar-Skandal zur Rechenschaft gezogen. Die Misshandlungen waren Gegenstand interner und kongressbezogener Ermittlungen.