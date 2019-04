Snooker-WM Ronnie O'Sullivan scheitert an einem Amateur in Runde eins

Es ist eine der schwersten Niederlagen in der Geschichte des Snooker-Sports und für Superstar Ronnie O'Sullivan. Bei der Snooker-WM in Sheffield hat die Nummer eins der Weltrangliste ein Fiasko erlebt. In der ersten Runde scheiterte der 43 Jahre alte O'Sullivan an einem Amateur: Der Engländer James Cahill gewann 10:8 gegen den fünfmaligen Weltmeister.

O'Sullivan und der 23-jährige Cahill, der als erster Amateur an einer WM teilnimmt, lieferten sich einen spannenden Schlagabtausch. Cahill, dessen beste Weltranglistenposition bisher Platz 76 im Jahr 2014 war, lag nach der ersten Session am Montag 5:4 in Führung, baute diese am Dienstag auf 8:5 aus und behielt beim Stand von 8:8 die Nerven.

O'Sullivan hatte kürzlich über Schlaflosigkeit geklagt. "Meine Glieder fühlen sich sehr schwer an, ich bin erschöpft, ich habe keine Energie, ich habe Mühe, wach zu bleiben. Ich fühle mich absolut entsetzlich", sagte O'Sullivan nun nach der Niederlage gegen Cahill. "Man muss hierher mit einem guten Gefühl kommen." Cahill habe verdient gewonnen, so der gestürzte Star: "Er hat brillant gespielt."

DPA James Cahill

"Ich habe immer an mich geglaubt und dass ich jeden schlagen kann", sagte der Überraschungssieger Cahill. Er trifft jetzt in der zweiten Runde auf den Schotten Stephen Maguire.