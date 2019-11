Der Deutsche Badminton-Verband (DBV) belegt bei der jüngsten Potenzialanalyse PotAS, bei der die 26 deutschen olympischen Sommersportverbände untersucht wurden, überraschend den Spitzenplatz. Sowohl bei der Beurteilung seiner Struktur (PotAS-Wert: 97,12) als auch bei der Frage nach dem Kaderpotenzial (Wert: 100) erhielt der Verband Bestnoten. Schlecht sieht es dagegen für die Ruderer aus.

Mithilfe der Arbeit der PotAS-Kommission wollen das Bundesinnenministerium (BMI) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) systematischer feststellen, welche Verbände sich bei der Reform des deutschen Spitzensports für eine stärkere Förderung eignen. Dafür mussten die Verbände einen Katalog von 132 Fragen beantworten. Sportlicher Erfolg, so die Idee, soll nicht mehr das ausschließliche Kriterium für die Verteilung von Fördergeldern sein.

So lässt sich auch erklären, dass die deutschen Badminton-Spieler, die bei Olympischen Spielen noch nicht eine Medaille gewinnen konnten, ganz vorn liegen. Ganz anders ist die Situation beim Schlusslicht der Analyse: Obwohl die deutschen Ruderer bei den jüngsten Olympischen Spielen in Rio 2016 mit zweimal Gold und einmal Silber zu den erfolgreichsten Athleten gehörten, belegte der Deutsche Ruderverband (DRV) mit 61,69 Punkten bei der Struktur-Beurteilung den letzten und mit 67,09 Punkten bei der Frage nach dem Kaderpotenzial einen hinteren Rang.

Ebenfalls weit hinten zu finden im Ranking ist der Deutsche Tennis Bund (DTB), der mit einem 24. und einem 25. Platz enttäuschende Ergebnisse erreichte.

Auch die Bewertung der Einzeldisziplinen war für den DRV wenig schmeichelhaft: Unter 103 bewerteten Disziplinen landeten die fünf Ruder-Klassen ganz weit hinten im Feld und wurden nur noch von den Synchronschwimmerinnen des Deutschen Schwimm-Verbandes DSV unterboten.

Tokio 2020 lässt Ruderer hoffen

Die Potenzialanalyse wurde erstmals im Mai 2017 eingeführt und fand bei den olympischen Wintersportverbänden und Disziplinen bereits Anwendung. Hier hielten sich die Überraschungen in Grenzen: Der Bob- und Schlittenverband sowie der Skiverband, beide zuletzt in Pyeongchang sehr erfolgreich, lagen im Ranking vorn. Der Curling-Verband und die Eislauf-Union, beide bei Wettkampfergebnissen deutlich weniger auffällig, landeten auf den hinteren Plätzen.

Das gute Abschneiden der medaillenträchtigeren Wintersportverbände macht ihren Pendants bei den Sommersportverbänden jedoch Hoffnung. Denn bei der PotAS-Analyse wurden bislang nur zwei von drei Kategorien evaluiert. Die dritte, der sportliche Erfolg, wird noch hinzukommen - allerdings erst nach den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Sommer.

Die PotAS steht seit Beginn an in der Kritik. Langwierige Prozesse und fehlende Transparenz werden seit dem Beschluss der Pläne für eine Förderreform bemängelt. Insgesamt erhielt der DOSB jedoch durch seine Reformpläne in den vergangenen drei Jahren rund 100 Millionen Euro mehr an Fördergeldern aus Steuermitteln.