ATP-Masters in Madrid Zverev verabschiedet Ferrer in die Tennis-Rente

Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht und ist damit der letzte deutsche Profi im Teilnehmerfeld. Der 22 Jahre alte Weltranglisten-Vierte aus Hamburg bezwang am Mittwochabend den Spanier David Ferrer mit 6:4 und 6:1.

Für den 37 Jahre alten Ferrer endete damit eine lange und erfolgreiche Karriere mit einem Gesamtpreisgeld von mehr als 31 Millionen Dollar. Seine höchste Platzierung in der Weltrangliste war Position drei im Jahr 2013. Ferrer gewann insgesamt 27 Turniere auf der ATP-Tour, nur einmal stand er in einem Grand-Slam-Finale: 2013 in Paris. Dort unterlag in drei Sätzen seinem Landsmann Rafael Nadal.

Gegen Zverev kam Ferrer gut ins Match und lag nach einem Break 4:1 in Führung. Doch Zverev kämpfte sich zurück ins Spiel und übernahm von der Grundlinie mehr und mehr die Kontrolle. Zwei Breaks zum 3:4 und 5:4 waren die Folge. Nach 40 Minuten verwandelte er seinen ersten Satzball. Im zweiten Durchgang glückten Zverev schnelle Breaks zum 1:0 und 3:0. Nach 1:10 Stunden beendete er das Match mit dem ersten Matchball.

Im Achtelfinale trifft Deutschlands bester Tennisspieler und Vorjahressieger von Madrid nun auf den polnischen Qualifikanten Hubert Hurkacz.

Das Turnier in Madrid dient den Tennis-Profis auch als Vorbereitung auf die am 26. Mai beginnenden French Open. Das Grand-Slam-Turnier in Paris ist der alljährliche Höhepunkt der Sandplatz-Saison.

Video zum Lärm beim Tennis: Warum stöhnen die so?

Video REUTERS

Für Philipp Kohlschreiber war in Madrid in Runde zwei bereits Endstation. Der Augsburger verlor gegen das US-Talent Frances Tiafoe 4:6, 6:3, 3:6. Im Falle eines Sieges wäre im Achtelfinale der spanische Sandplatz-Spezialist und Weltranglisten-Zweite Nadal der mögliche attraktive Gegner gewesen. Am Dienstag hatte auch Kohlschreibers Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff den Einzug in die Runde der besten 16 verpasst.