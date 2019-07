Der ehemalige Davis-Cup-Spieler Cedrik-Marcel Stebe hat die Krönung seiner erfolgreichen Woche in Gstaad verpasst. Der 28-Jährige verlor das Finale gegen Albert Ramos-Viñolas 3:6 und 2:6. Stebe war als Nummer 455 der Weltrangliste der am schlechtesten platzierte Endspiel-Teilnehmer bei einem ATP-Turnier seit zehn Jahren.

Der Deutsche startete vielversprechend in sein erstes ATP-Finale überhaupt, nahm seinem Kontrahenten gleich das erste Aufschlagspiel ab. Nach zwei eigenen Service-Verlusten musste er aber den ersten Satz abgeben. Den zweiten Durchgang dominierte die Nummer 85 der Welt aus Spanien von Beginn an. Nach 1:21 Stunden verwandelte Ramos-Viñolas seinen ersten Matchball.

In der ersten Runde des Sandplatzturniers hatte Stebe sein erstes Hauptfeld-Match seit September 2017 gewonnen. Am Samstag hatte Stebe sein Viertel- und Halbfinale bestreiten müssen, weil sein Spiel am Freitag wegen schlechtem Wetter abgesagt wurden war.

Erst im April war er nach mehr Verletzungspause und drei Operationen am rechten Handgelenk auf die Tour zurückgekehrt. Stebe hatte überhaupt nur dank des "Protected Ranking" am mit 586.140 Euro dotierten Turnier teilnehmen dürfen. Diese Möglichkeit zur Beantragung dieses "geschützten Listenplatzes" steht jedem länger verletzten Spieler auf der Profitour zu. Für den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere kassiert Stebe 48.870 Euro Preisgeld und klettert unter die Top 300 der Weltrangliste.