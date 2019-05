Turniersieg in Madrid - auf Sand. Halbfinals in Stuttgart und Rom erreicht - auf Sand. Kiki Bertens war in Topform, in den Niederlanden herrschten seit Wochen Kiki-Bertens-Festspiele in froher Erwartung auf die French Open. Erstmals seit vielen Jahren hatte Oranje wieder eine Weltklassespielerin, eine Favoritin auf einen Grand-Slam-Erfolg, bei einem optimalen Turnierverlauf sogar Anwärterin auf Platz eins der Weltrangliste - doch der Traum war schnell zu Ende.

Vier ganze Aufschlagspiele stand die 27-Jährige in ihrer Zweitrundenpartie gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei auf dem Platz "Philippe Chatrier". Dann konnte sie nicht mehr. "Ich habe keine Kraft, ich fühle mich nicht gut", sagte sie dem Turnierarzt, der auf den Platz geeilt war. Die Übelkeit war so stark, dass die Weltranglistenvierte aufgeben musste. "Drama um Bertens in Roland Garros", titelte der niederländische "Telegraaf" fast entsetzt.

Kiki Bertens press conference after her retired against Viktoria Kuzmova #RG19https://t.co/xwybEMPlrX — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019

Das Tennis-Onlineprotal "tennisnet.com" hatte zuvor noch einen großen Artikel veröffentlicht: "Sieben Gründe, warum Kiki Bertens die French Open 2019 gewinnt". Ihr wuchtiger Aufschlag, ihre Präferenz auf Sand wurden dort als Argumente aufgeführt, aber auch Grund sieben: "Niemand schmettert das 'Kiki' mit größerer Inbrunst durch das Pressezentrum als ein sehr extrovertierter Kollege aus der niederländischen Print-Abteilung. Das wollen wir in diesem Jahr so oft als möglich hören." Darauf müssen die Kollegen ab sofort verzichten.

Das Frauenturnier in Roland Garros ist dadurch noch ein wenig offener geworden. Die Weltranglistenerste Naomi Osaka und Titelverteidigerin Simona Halep gelten nun mehr denn je als erste Anwärterinnen auf den Sieg, auch Rom-Siegerin Karolina Pliskova gilt vielen Experten nach dem Ausfall von Bertens als mögliche Profiteurin. Deutschlands Tennisstar Angelique Kerber hatte sich schon in der ersten Runde verabschiedet.