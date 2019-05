Turniersieg in Genf Zverev hat wieder Lust, Tennis zu spielen

Alexander Zverev hat sich mit dem Sieg beim ATP-Turnier in Genf Selbstvertrauen für die am Sonntag beginnenden French Open geholt. Der an Nummer eins gesetzte deutsche Tennisstar besiegte den Chilenen Nicolás Jarry im Endspiel 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) und feierte seinen ersten Titel in der aktuellen Saison.

"Mein elfter Titel, es ist eine tolle Reise", sagte Zverev im Anschluss und fügte in Richtung Jarry hinzu: "Du hast es mehr verdient, diesen Titel zu gewinnen als ich. Das ist ein harter Moment für dich, aber du kriegst noch viel mehr Möglichkeiten."

Im ersten Satz führte Zverev dank eines frühen Breaks bereits 3:0, ehe Jarry sein zweites Aufschlagspiel gewann. Trotzdem sicherte sich Zverev den ersten Satz. Zum Auftakt des zweiten Satzes wehrte sein Gegner zwei Breakbälle ab und lag 1:0 in Führung, als das Match wegen Regens unterbrochen wurde.

Faden verloren, Tiebreak gewonnen

Nach der 90-minütigen Pause verlor Zverev die Kontrolle, der Regen kehrte zurück, erst beim Stand von 2:5 aus Sicht des Deutschen folgte die nächste Unterbrechung. Nachdem sich Jarry Durchgang zwei gesichert hatte, entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Der Tiebreak musste entscheiden. Dort ließ Zverev zunächst drei Breakchancen liegen, ehe er nach 2:35 Stunden seine vierte Möglichkeit nutzte.

Pünktlich vor den French Open bewies Zverev eine verbesserte Form, dort spielt er am Montag zum Auftakt gegen den Australier John Millman. Ende April war der Weltranglistenfünfte noch in der zweiten Runde des Turniers in Barcelona gegen Jarry ausgeschieden. Im Turnier von Rom Mitte Mai scheiterte Zverev beim Auftaktmatch und sagte danach frustriert: "Ich habe gerade keine Lust, Tennis zu spielen."

Um sich den Spaß an seinem Sport zu erhalten und sich für die French Open warmzuspielen, meldete sich der 22-Jährige kurzfristig für das Turnier in Genf an. Der Plan ging auf, auch wenn Zverev bereits auf dem Weg ins Endspiel Probleme hatte: In allen drei Spielen musste er in den dritten Satz, zuletzt beim Halbfinalsieg gegen Federico Delbonis (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).