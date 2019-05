Kiki Bertens hat zwei Wochen vor Beginn der French Open das hochkarätig besetzte WTA-Turnier in Madrid gewonnen. Die 27-jährige Sandspezialistin aus den Niederlanden setzte sich im Finale gegen die ehemalige Nummer Weltranglistenerste Simona Halep 6:4, 6:4 durch. In der Weltrangliste, die am kommenden Montag aktualisiert wird, klettert sie auf Platz vier.

Für Bertens war es nach dem Triumph in Cincinnati 2018 der zweite große Erfolg auf der WTA-Tour und der neunte Titel insgesamt. Neben Halep gehört sie bei den French Open (ab 26. Mai) zum Favoritenkreis. Das Halbfinale 2016 in Roland Garros ist ihr bislang bestes Grand-Slam-Ergebnis.

Halep verpasste es, in der Weltrangliste durch einen Sieg an der aktuellen Nummer eins Naomi Osaka vorbeizuziehen. Die deutsche Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hatte vor ihrem Zweitrundenmatch wegen einer Knöchelverletzung aufgegeben und danach von der schlechtesten Vorbereitung auf eine Sandplatz-Saison gesprochen, die sie je hatte. Auch für das Turnier in Rom in der kommenden Woche hat sie ihre Teilnahme abgesagt. Julia Görges war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.