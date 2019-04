Novak Djokovic ist beim ersten großen Turnier der europäischen Sandplatzsaison bereits im Viertelfinale gescheitert. Der Weltranglistenerste unterlag dem Russen Daniil Medvedev im Viertelfinale von Monte-Carlo in drei Sätzen 3:6, 6:4 und 2:6. Seit seinem Gewinn der Australian Open im Januar hat Djokovic damit in drei Masters-Turnieren den Einzug ins Halbfinale verpasst.

Das Viertelfinale gegen den 23 Jahre alten Medvedev dauerte fast zweieinhalb Stunden. Im vierten Versuch gewann Medvedev erstmals gegen Djokovic, dem er im Laufe des Matchs fünf Aufschlagspiele abnahm. Im Halbfinale trifft Medvedev nun mit Dusan Lajovic auf einen weiteren Serben. Lajovic gewann im Viertelfinale gegen den italienischen Qualifikanten Lorenzo Sonego 6:4, 7:5.

Medvedev erreichte in seiner Karriere Endspiele bisher nur bei Hartplatzturnieren. In diesem Jahr spielt der Moskauer, der in Monaco lebt, eine gute Saison und hat mit Rang 14 seine bisher höchste Platzierung in der Weltrangliste erreicht.

Favorit auf den Gewinn des Titels an der Côte d'Azur ist nach Djokovics Aus Rafael Nadal, der bereits elfmal in seiner Karriere das Sandplatzturnier gewinnen konnte. Nadal entschied sein Viertelfinale gegen den Argentinier Guido Pella nach 2:22 Stunden 7:6, 6:3. Im Halbfinale trifft der Spanier nun auf Borna Coric oder Fabio Fognini.