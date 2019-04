Rafael Nadal kann nicht seinen zwölften Titel beim ATP-Masters-Turnier von Monte-Carlo gewinnen und damit seinen Rekord nicht weiter ausbauen. Im Halbfinale unterlag der Weltranglistenzweite überraschend Fabio Fognini 4:6, 2:6. Am Vortag war bereits Novak Djokovic gescheitert.

Nadal hatte sein Lieblingsturnier in Monaco bereits elfmal gewonnen. Gegner Fognini erreichte mit dem Endspiel sein allererstes Masters-Finale überhaupt. Bisher war der größte Erfolg des Italieners der Titel bei den German Open in Hamburg 2013. Fognini ist ein Sandspezialist und nach Djokovic, Dominic Thiem und Gaston Gaudio überhaupt erst der dritte Tennisprofi, der auf diesem Belag dreimal gegen Nadal gewinnen konnte.

Im Endspiel trifft Fognini auf den ungesetzten Serben Dusan Lajovic, der im Alter von 28 Jahren in seinem allerersten ATP-Finale steht. Lajovic besiegte im Halbfinale den Djokovic-Bezwinger Daniil Medvedev in zwei Sätzen 7:5, 6:1. In der dritten Runde hatte er mit Thiem einen der besten Sandplatzspieler der Welt ausgeschaltet.