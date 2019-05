Roger Federer hat in seiner Karriere über 1200 Matches auf der ATP-Tour gewonnen. Da bringt ihn ein Sieg in einem Achtelfinale eines Masters-Turniers eigentlich nicht aus der Ruhe, nach seinem 2:6, 6:4, 7:6-Erfolg gegen Borna Coric (Kroatien) in Rom sah das anders aus. Federer jubelte unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer ausgelassen, immerhin stand er zweieinhalb Stunden auf dem Platz und musste im Tiebreak des dritten Satzes zwei Matchbälle abwehren.

Für den Schweizer war es jedoch, wie für viele andere Profis auch, nicht das erste Match des Tages gewesen. Am Mittwoch hatte anhaltender Regen das gesamte Programm durcheinandergewirbelt und so entschieden die Organisatoren in Rom, die Spieler zweimal auf die Courts zu schicken. Federer hatte einige Stunden zuvor bereits 6:4, 6:3 gegen den Portugiesen Joao Sousa gewonnen.

So erging es auch Rafael Nadal - der Weltranglistenzweite zeigte sich dabei jedoch in bestechender Form. Zunächst gewann Nadal gegen Jeremy Chardy in 1:07 Stunde 6:0, 6:1, um wenig später gegen Nokoloz Basilashvili (Georgien) beim 6:1, 6:0-Sieg sogar noch fünf Minuten schneller zu sein.

Für die beiden Deutschen Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff kam dagegen in ihren zweiten Matches des Tages jeweils das Aus. Kohlschreiber verlor gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic 0:6, 3:6. Struff überzeugte lange Zeit gegen Kei Nishikori, musste sich beim 6:3, 6:7, 3:6 dann aber doch geschlagen geben.