US-Masterssieger Tiger Woods ist bei der 148. British Open am Cut nach zwei Runden gescheitert. Der 43-Jährige zeigte sich am Freitag auf dem Par-71-Kurs im Royal Portrush Golf Club in Nordirland mit 70 Schlägen zwar verbessert, doch die schlechte Leistung vom Vortag erwies sich für den langjährigen Weltranglistenersten als eine zu große Hypothek. "Meine Bälle flogen nach links und nach rechts", hatte er nach seiner indiskutablen ersten Runde gesagt.

Stuart Franklin/Getty Images Woods verabschiedet sich nach der zweiten Runde

Mit sechs Schlägen über Par hat Woods keine Chance mehr, sich für die beiden Schlussrunden zu qualifizieren. Als der 15-malige Major-Gewinner seine Runde beendet hatte, lag der Cut bei einem Schlag über Par. Mit seinen insgesamt 148 Schlägen belegte Woods auf dem Leaderboard lediglich eine Position weit jenseits der 100.

Komplizierte Anlage - keine Vorbereitung

Ungeachtet der Tatsache, dass "The Open" traditionell auf komplizierten Links-Plätzen an britischen Küsten ausgetragen werden, hatte der US-Amerikaner auf eine gezielte Vorbereitung verzichtet. "Ich spiele doch nur so wenig, damit ich meine Karriere noch etwas verlängern und mit den Jungs dort draußen sein kann", sagte der von Rückenverletzungen geplagte und viermal operierte Golfstar.

Woods, der sich nach seinem Comeback auf Platz fünf der Weltrangliste vorgearbeitet hatte, war dreimal British-Open-Champion. Er gewann das älteste Major und das einzige auf europäischem Boden in den Jahren 2000, 2005 und 2006.