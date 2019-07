Der irische Golfprofi Shane Lowry hat bei den 148. British Open triumphiert. Der 32-Jährige feierte beim Traditionsturnier im Royal Portrush Golf Club in Nordirland den ersten Major-Sieg seiner Karriere.

Lowry siegte mit einem Gesamtergebnis von 269 Schlägen, am Ende hatte er sechs Schläge Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, den Engländer Tommy Fleetwood (275). Dritter wurde der US-Amerikaner Tony Finau (277).

Bereits als er zum 18. Loch kam, wurde Lowry von den Fans gefeiert und konnte seine Freude über den bevorstehenden Sieg nicht verbergen. Für seinen Triumph erhielt Lowry die "Claret Jug"-Trophäe und ein Preisgeld von rund 1,93 Millionen US-Dollar.

Lowry hatte am Samstag auf dem Par-71-Kurs mit einer herausragenden 63 einen Platzrekord aufgestellt. Am Schlusstag spielte er eine 72er-Runde. Lowry hatte zuvor einmal auf der US- und viermal auf der Europa-Tour gewonnen.

US-Superstar Tiger Woods, Nordirlands Lokalmatador Rory McIlroy sowie der deutsche Amateur-Europameister Matthias Schmid waren bei dem mit insgesamt 10,75 Millionen US-Dollar dotierten Turnier am Cut gescheitert.