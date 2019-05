Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat beim Final Four um den EHF-Pokal als Gastgeber das Endspiel erreicht. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Alfreð Gíslason besiegte das dänische Team TTH Holstebro im Halbfinale 32:26 (16:14) und kann nun die erste internationalen Trophäe seit dem Champions-League-Triumph von 2012 gewinnen.

Bester Torschütze des DHB-Pokalsiegers war Niclas Ekberg mit sechs Treffern, für Holstebro traf Magnus Bramming siebenmal. Torhüter Niklas Landin sorgte mit seinen Paraden dafür, dass die Kieler sich bereits früh in der Partie einen Vorsprung herauswerfen konnten.

Deutsches Finale möglich

THW-Gegner im Finale am Samstag (20.45 Uhr/Stream: DAZN) ist der Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Füchse Berlin und dem FC Porto, die am späten Freitagabend in der mit 10.011 Zuschauern ausverkauften Kieler Sparkassen-Arena aufeinander treffen.

Für den THW geht es dann um den vierten Erfolg im EHF-Cup nach 1998, 2002 und 2004. Der hinter der Königsklasse zweitwichtigste Europacup-Wettbewerb im Handball wird seit vielen Jahren von deutschen Klubs dominiert: In den vergangenen 15 Jahren gewann 14-mal ein Team aus der Bundesliga.