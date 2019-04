Henry Maske, Boxen: Der in Deutschland sehr beliebte Boxer (bis zu 18 Millionen Menschen sahen seine Kämpfe im TV) hatte seine Karriere nach dem Verlust seines IBF-Titels 1996 in einem umstrittenen Kampf gegen den US-Amerikaner Virgil Hill eigentlich beendet. 2007 stieg er dann doch wieder in den Ring - erneut gegen Hill. In der Olympiahalle in München siegte er nach Punkten. Und erneut verkündete er seinen Rücktritt, diesmal blieb er auch im Box-Ruhestand.