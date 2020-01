Tischtennisstar Timo Boll vom deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat vor der Pokalendrunde am Samstag in Ulm Kritik am überfrachteten Terminkalender seiner Sportart geübt. "Ich finde, das Rad ist überdreht. Die Anforderungen sind von uns Sportlern kaum noch zu bewältigen", sagte der frühere Weltranglistenerste.

Wegen der wachsenden Zahl an Wettbewerben hatte Boll bereits im vergangenen Frühjahr seinen Verzicht auf weitere Teilnahmen an DM-Turnieren bekanntgegeben. In seiner Kritik an der Terminflut wird der 38-Jährige von Kollegen und Bundestrainer Jörg Roßkopf unterstützt. "Wenn einmal alle Topleute bei einem wichtigen Turnier fehlen, wird sich vielleicht auch einmal etwas ändern", hatte Roßkopf gesagt.

Der Weltverband ITTF hat Kompromisse angekündigt - allerdings erst für die Zeit nach den Olympischen Sommerspielen in diesem Jahr in Tokio. "Das Programm ist zu voll. Wir müssen gemeinsam etwas tun und den Kalender entschlacken", hatte der deutsche ITTF-Präsident Thomas Weikert gesagt.

In Ulm will Boll mit seinem Klub nach der ersten Saison ohne Vereinstitel seit 13 Jahren wieder siegen. Im Halbfinale trifft das Team des Einzeleuropameisters, der mit elf Pokalsiegen erfolgreichster Spieler im Traditionswettbewerb ist, auf Titelverteidiger und Meister TTF Ochsenhausen. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln der 1. FC Saarbrücken und der ASV Grünwettersbach.